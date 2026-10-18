به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمدرضا مسیب زاده مشاور وزیر و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن، با تأکید بر ضرورت تعمیق معرفت مهدوی گفت: مسابقات گفتمان مهدویت تنها فرصتی برای کسب دانش نیست، بلکه بستری برای انتقال آگاهی‌های دینی به جامعه و ترویج فرهنگ انتظار به شمار می‌رود.

مسیب زاده در آیین افتتاحیه چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز با حضور دانش‌آموزان نخبه گفتمان مهدوی در سراسر کشور به میزبانی استان قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه امام شهید و فرماندهان شهید، اظهار کرد: این شهدا جان ارزشمند خود را برای حفظ امنیت و آرامش جامعه فدا کردند و پاسداشت یاد و آرمان‌های آنان وظیفه همگان است.

مشاور وزیر آموزش وپرورش با قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات گفتمان مهدویت، دانش‌آموزان شرکت‌کننده، مربیان و مدیران مدارس افزود: فعالیت‌های قرآنی، دینی، علمی و ورزشی در آموزش‌وپرورش همگی ارزشمند هستند، اما برخی برنامه‌ها به دلیل ماهیت و اهداف خود، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. مسابقات گفتمان مهدویت از جمله این فعالیت‌هاست که علاوه بر ارتقای دانش شرکت‌کنندگان، زمینه انتقال آموخته‌ها به دیگران را فراهم می‌کند.

مسیب‌زاده با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات، گفت‌وگو، تبادل نظر و تبیین آگاهانه معارف مهدوی است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان باید بتوانند دانش خود را با زبانی روشن، مستدل و متناسب با نیاز مخاطبان به جامعه منتقل کنند. در این مسیر، گفت‌وگو و جدال احسن می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی و تقویت باورهای دینی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت صحیح آموزه‌های مهدوی بیان کرد: در موضوع حضرت مهدی(عج)، به دلیل اهمیت و جایگاه این موضوع، مطالب نادرست، خرافات و روایت‌های جعلی نیز مطرح شده است؛ بنابراین، ضروری است برای شناخت دقیق این معارف به منابع معتبر و مستند مراجعه کنیم و دانش خود را بر پایه اطلاعات صحیح گسترش دهیم.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کریم ادامه داد: در کنار کسب معرفت، باور قلبی به آموزه‌های مهدوی نیز اهمیت دارد، لذا اعتقاد به حضور و نظارت امام زمان(عج) باید در رفتار و عملکرد فردی ما نمود پیدا کند و نگاه ما به زندگی و مسئولیت‌هایمان را تحت تأثیر قرار دهد.

مسیب‌زاده با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در آغاز سال تحصیلی و تاکید بر اهمیت پیوند تقوا و دانایی در تربیت نسل جوان گفت: تقوا و دانایی دو مؤلفه مهم در مسیر رشد و تعالی انسان هستند و در کنار باورمندی دینی، باید زمینه افزایش آگاهی و معرفت را نیز فراهم کنیم. شرکت‌کنندگان در مسابقات گفتمان مهدویت لازم است با تقویت دانش خود، توانایی تبیین علمی و منطقی این آموزه‌ها را به دست آورند.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ انتظار اظهار کرد: انتظار فرج به معنای انفعال و دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه منتظر واقعی فردی آماده، مسئولیت‌پذیر و در حال تلاش است. در عین حال، تعیین زمان برای ظهور صحیح نیست و وظیفه ما آمادگی، حرکت در مسیر درست و انجام مسئولیت‌هاست.

مشاور وزیر آموزش وپرورش افزود: زیبایی انتظار در این است که انسان بدون تعیین زمان برای ظهور، وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و برای تحقق ارزش‌های دینی و اجتماعی تلاش کند. پرداختن شتاب‌زده به نشانه‌های ظهور و تعیین زمان برای آن، با مفهوم صحیح انتظار سازگار نیست.

مسیب‌زاده با تأکید بر ضرورت حضور فعال دانش‌آموزان در عرصه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: مسابقات گفتمان مهدویت نباید به یک رقابت فردی و محدود به محیط آموزشی خلاصه شود، بلکه آموخته‌های دانش‌آموزان باید در جامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد. حضور فعال در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، از جمله زمینه‌های به‌کارگیری این آموخته‌هاست.

وی با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در ترویج فرهنگ قرآنی و نماز گفت: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در برنامه‌های دینی و قرآنی، سفیران این فعالیت‌ها در مدارس، مناطق و استان‌ها هستند و می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود، در گسترش فرهنگ قرآن، نماز و مهدویت نقش مؤثری ایفا کنند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش استان قم، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات، ابراز امیدواری کرد: دانش‌آموزان با تقویت معرفت دینی و عمل به آموزه‌های مهدوی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ انتظار و گسترش این گفتمان در جامعه داشته باشند.