به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و دومین اجتماع بزرگ نحن‌المنتقمون روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر چهارراه مدرس تا میدان آیینی آیت‌الله کاشانی را طی می‌کنند.

در این اجتماع، حاج مهدی رسولی به مداحی می‌پردازد و حسینی‌بای نیز به‌عنوان خبرنگار مردمی در برنامه حضور خواهد داشت.

این مراسم با عنوان «نحن‌المنتقمون» برگزار می‌شود و زمان و مسیر اعلام‌شده، محور اطلاع‌رسانی برای حضور علاقه‌مندان در این اجتماع است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، آغاز برنامه ساعت ۲۰:۳۰ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه تعیین شده است.