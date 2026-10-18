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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

دویست و سی و دومین اجتماع بزرگ نحن‌ منتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست و سی و دومین اجتماع بزرگ نحن‌ منتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - اجتماع بزرگ نحن‌المنتقمون یکشنبه ۲۶ مهرماه با نوای حاج مهدی رسولی از چهارراه مدرس تا میدان آیینی آیت‌الله کاشانی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و دومین اجتماع بزرگ نحن‌المنتقمون روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر چهارراه مدرس تا میدان آیینی آیت‌الله کاشانی را طی می‌کنند.

در این اجتماع، حاج مهدی رسولی به مداحی می‌پردازد و حسینی‌بای نیز به‌عنوان خبرنگار مردمی در برنامه حضور خواهد داشت.

این مراسم با عنوان «نحن‌المنتقمون» برگزار می‌شود و زمان و مسیر اعلام‌شده، محور اطلاع‌رسانی برای حضور علاقه‌مندان در این اجتماع است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، آغاز برنامه ساعت ۲۰:۳۰ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه تعیین شده است.

کد مطلب 6981090

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