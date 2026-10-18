بیش از ۱۵ هزار درخواست مجوز کسب‌ و کار در فارس ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی زاده از ثبت ۱۵ هزار و ۵۶۹ درخواست صدور مجوز کسب‌ و کار در درگاه ملی مجوزها طی شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده، ۳۷ درصد مربوط به مجوزهای ثبت‌محور و ۶۳ درصد مربوط به مجوزهای تأییدمحور بوده است.

وی با تشریح آمار درخواست‌های ثبت‌شده در این درگاه ادامه داد: در مجموع ۵ هزار و ۷۵۵ درخواست، معادل ۳۷ درصد، در گروه مجوزهای ثبت‌محور و ۹ هزار و ۸۱۴ درخواست، معادل ۶۳ درصد، در گروه مجوزهای تأییدمحور قرار داشته‌اند.

تقی زاده با اشاره به ترکیب متقاضیان افزود: ۱۴ هزار و ۹۳۵ درخواست، معادل ۹۵.۹ درصد از کل درخواست‌ها، توسط اشخاص حقیقی و ۶۳۱ درخواست، معادل ۴.۱ درصد، از سوی اشخاص حقوقی ثبت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: از نظر جنسیت متقاضیان نیز مردان با ثبت ۹ هزار و ۸۴۵ درخواست، سهم ۶۳.۲ درصدی و زنان با ثبت ۵ هزار و ۷۲۴ درخواست، سهم ۳۶.۸ درصدی از تقاضاهای صدور مجوز را به خود اختصاص داده‌اند.

کدام مجوزها بیشترین متقاضی را داشتند؟

تقی‌زاده با اشاره به مجوزهای پرتقاضا در گروه تأییدمحور بیان کرد: پروانه‌های کسب کشاورزی در حوزه دامپروری و تولیدات دامی، باغداری و درختکاری، زراعت، پروانه طبابت و پروانه چرای دام در مرتع، از جمله مجوزهای پرمتقاضی این گروه بوده‌اند.

به گفته وی، پروانه طبابت با نسبت صدور ۷۳ درصد، بیشترین میزان صدور را در میان مجوزهای یادشده داشته و پروانه کسب کشاورزی در حوزه دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبور عسل و کرم ابریشم با نسبت صدور ۵۴ درصد در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته است.

وی افزود: در گروه مجوزهای ثبت‌محور نیز کسب‌وکارهای خانگی خیاطی لباس، پرورش قارچ خوراکی، پرورش گوسفند و بز، پرورش زنبور عسل و پرورش مرغ بومی بیشترین استقبال را داشته‌اند که نسبت صدور مجوز در تمامی این موارد به ۱۰۰ درصد رسیده است.

شیراز در صدر درخواست‌های صدور مجوز

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تشریح عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: اتاق اصناف مرکز استان با ثبت ۳ هزار و ۴۳۷ درخواست، معادل ۲۲.۱ درصد از کل درخواست‌ها، بیشترین حجم تقاضا را در میان دستگاه‌های بررسی‌شده داشته است.

تقی‌زاده ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با ۳ هزار و ۲۹۰ درخواست و سهم ۲۱.۱ درصدی در رتبه دوم و اداره کل جهاد کشاورزی استان با یک‌هزار و ۷۴۷ درخواست و سهم ۱۱.۲ درصدی در رتبه سوم قرار دارند.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۸۹۱ درخواست و سهم ۵.۷ درصدی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس با ۶۷۰ درخواست و سهم ۴.۳ درصدی نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی تقاضاها گفت: شهرستان شیراز با ثبت ۵ هزار و ۵۰۹ درخواست، معادل ۳۵.۴ درصد از کل درخواست‌ها، بیشترین میزان تقاضا را داشته است. پس از شیراز، شهرستان‌های مرودشت، داراب، کازرون، جهرم و فیروزآباد قرار دارند که در مجموع بیش از ۲۲ درصد درخواست‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌ها در فارس

تقی‌زاده در تشریح شاخص پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی گفت: در میان دستگاه‌های استانی دارای بیشترین درخواست، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با شاخص پاسخگویی ۱۰۰ درصدی در رتبه نخست قرار دارد. اداره کل جهاد کشاورزی استان با ۹۹.۸ درصد و اتاق اصناف مرکز استان با ۹۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

وی افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در این گروه با نسبت صدور ۹۹ درصدی، بالاترین میزان صدور مجوز را نیز به ثبت رسانده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: در گروه دیگر دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سازمان نظام پزشکی استان، اداره کل آموزش‌وپرورش و اداره کل دامپزشکی فارس، شاخص پاسخگویی به‌موقع ۱۰۰ درصدی داشته‌اند و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در رتبه بعدی قرار گرفته است. سازمان نظام پزشکی نیز در این گروه با نسبت صدور ۶۶.۳ درصدی، بیشترین میزان صدور مجوز را داشته است.

وی اضافه کرد: در گروه سوم نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ورزش و جوانان فارس، شاخص پاسخگویی به‌موقع ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. در این گروه، اداره کل ورزش و جوانان با نسبت صدور ۴۴.۸ درصدی در جایگاه نخست قرار دارد.

تقی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص پاسخگویی به‌موقع در سطح شهرستانی، شهرستان‌های کوه‌چنار، مهر، خنج، سرچهان، بوانات و فسا در رتبه‌های نخست قرار گرفته‌اند.