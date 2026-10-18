به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان شهرستان گیلانغرب صبح یکشنبه به ریاست حشمت رضایی، فرماندار شهرستان، با هدف بررسی وضعیت بازار و روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی برگزار شد.

در این نشست، وضعیت زنجیره تأمین آرد و نان، نحوه توزیع اقلام مورد نیاز شهروندان و عملکرد واحدهای نانوایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تأکید شد.

حاضران همچنین موضوعاتی از جمله رعایت قیمت‌های مصوب، کیفیت نان، انطباق وزن نان با ضوابط تعیین‌شده و نحوه فعالیت نانوایی‌ها را بررسی کردند و خواستار تقویت نظارت دستگاه‌های مسئول بر عرضه کالاها و خدمات شدند.

حشمت رضایی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای کنترل بازار، تأمین مناسب کالاهای مورد نیاز مردم و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و نانوایی‌ها ضروری است.

وی افزود: با تخلفات احتمالی در زمینه عرضه کالا، قیمت‌گذاری و فعالیت واحدهای صنفی باید مطابق مقررات برخورد شود تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.

فرماندار گیلانغرب از شهروندان خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی، کم‌فروشی، تخلفات مرتبط با عرضه آرد و نان یا سایر تخلفات صنفی، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی و مراجع مسئول گزارش دهند.

رضایی مشارکت مردم در اعلام تخلفات را در بهبود نظارت بر بازار مؤثر دانست و تأکید کرد: گزارش‌های مردمی پس از بررسی از سوی مراجع مربوط پیگیری می‌شود و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی و جریمه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب مقررات اعمال خواهد شد.