به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی برزمینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان برگزار می‌شود و در همین راستا، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این مجموعه به نام دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان نام‌گذاری شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های ورزشی همگانی افزود: روز گذشته همایش پیاده‌روی خانوادگی در گرگان با استقبال مردم برگزار شد و امروز نیز هم‌زمان با آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش، برنامه‌های ورزش صبحگاهی در مجموعه ورزشی آزادی گرگان و ۱۳ شهرستان دیگر استان در حال برگزاری است.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با بیان اینکه برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی تا دوم آبان ادامه دارد، گفت: در مجموعه ورزشی آزادی گرگان، ورزش صبحگاهی بانوان در زمین چمن شماره یک و آقایان در زمین چمن شماره دو برگزار می‌شود.

برزمینی با اشاره به جایگاه شهدای ورزشکار در برنامه‌های امسال اظهار کرد: جامعه ورزش گلستان ۳۶۸ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و برگزاری مراسم بزرگداشت این شهدا در حسینیه ثارالله، حضور ورزشکاران و قهرمانان در میدان و اجرای جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در شهرستان‌های استان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست جامعه ورزش و جوانان با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار گلستان خبر داد و افزود: تجلیل از قهرمانان ورزشی استان نیز در دستور کار قرار دارد.

درخشش ورزشکاران گلستان در رقابت‌های آسیایی

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به نتایج ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی اظهار کرد: ورزشکاران کشور با وجود شرایط دشوار جنگ، موفق به کسب افتخارات ارزشمندی شدند و عملکرد کاروان ورزشی ایران در مقایسه با دوره پیشین، رشد ۴۶ درصدی داشته است.

برزمینی ادامه داد: استان گلستان نیز حدود ۳۴ ورزشکار و مربی را به رقابت‌های آسیایی اعزام کرد و ورزشکاران این استان توانستند مدال‌های ارزشمندی به دست آورند.

وی با اشاره به عملکرد مهدی الفتی گفت: این ورزشکار با وجود شایستگی برای کسب مدال طلا، به مدال نقره دست یافت و در دور نخست نیز رکورد جهان را ثبت کرد. همچنین زینب‌سادات حسینی در رشته کاراته مدال نقره آسیا را به دست آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان افزود: ورزشکاران استان در رشته کبدی، در بخش مردان و زنان، مدال نقره آسیا را کسب کردند. همچنین در تیم ملی والیبال ایران که به مدال طلای آسیا رسید، دو ورزشکار گلستانی حضور داشتند و دو ورزشکار این استان نیز در ترکیب تیم ملی بسکتبال موفق به کسب مدال برنز شدند.

وی با اشاره به حضور فاضل اتراچالی به‌عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران در این رقابت‌ها، این اتفاق را افتخاری برای ورزش گلستان دانست و گفت: پیش از این نیز مهدی الفتی در یکی از دوره‌های بازی‌های المپیک پرچمدار کاروان ایران بود.

برزمین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان و پرداخت پاداش به آنان در هفته جاری خبر داد و تأکید کرد: حمایت از ورزشکاران افتخارآفرین و قدردانی از تلاش‌های آنان در دستور کار اداره‌کل ورزش و جوانان استان قرار دارد.