به گزارش خبرگزاری مهر، «آدم خمینی» روایتی از زندگی مردی است که در تنگنای فقر و بی‌سوادی، با یادگیری سواد و آشنایی با اندیشه‌های امام خمینی(ره)، مسیر متفاوتی را برای زندگی خود انتخاب کرد.

نصرالله منفرد دوکوهکی در خانواده‌ای پرجمعیت و در شرایطی دشوار بزرگ شد. محدودیت‌های اقتصادی، امکان تحصیل را از او گرفته بود و ناچار بود برای کمک به تأمین معاش خانواده کار کند. او با سوادی اندک که به‌تدریج و بیرون از مدرسه آموخت، راهش را به سوی مطالعه و آشنایی با فضای مبارزات سیاسی باز کرد.

نقطه عطف زندگی او، مواجهه با حدیثی از امام حسین(ع) درباره مسئولیت انسان در برابر حاکم ستمگر بود؛ مفهومی که نگاه او را به زندگی و مسئولیت اجتماعی تغییر داد و به حضور جدی‌ترش در مسیر مبارزه انجامید.

دوکوهکی که از راه دست‌فروشی امرار معاش می‌کرد، در کنار تأمین هزینه‌های زندگی خانواده، فعالیت‌های انقلابی را نیز دنبال می‌کرد. مغازه کوچک او، با وجود آنکه بیشتر فضایی برای نگهداری اجناس بود و فروش در خیابان انجام می‌شد، بخشی از زندگی روزمره مردی بود که برای پیگیری فعالیت‌های مبارزاتی، حتی راه قم را در پیش می‌گرفت. توزیع اعلامیه‌ها و رساله امام خمینی(ره) سرانجام به بازداشت او انجامید. همین باعث شد کارش به زندان «اوین» و «قصر» کشیده شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، منفرد دوکوهکی مسئولیتی را پذیرفت که پذیرش آن برای بسیاری آسان نبود؛ مسئولیت رسیدگی به زنانی که به حمایت و اصلاح نیاز داشتند. شکل مبارزه عوض شده بود اما او پس از سال‌ها سختی، مبارزه و تحمل زندان، همان مسیر را در دوره پس از انقلاب نیز ادامه داد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

گروه‌های مختلفی توی بند قرنطینه قصر بودند. غیر از گروه ابوذر، منصورون و بچه‌های سازمان، مابقی کمونیست بودند. یکی‌ش، مائوئیست‌ها که ایدئولوگ‌شان اسماعیل الله خانی بود.

یک روز وسط هواخوری، الله خانی همانطور که فرنچ زندان روی کولش بود و راه می‌رفت، با غرور خاصی رو کرد سمت من و گفت: «منفرد! بیا.» رفتم جلو.

-پرونده‌ات چیه؟

-اعلامیه آقای خمینی.

-هه هه! مگه خمینی هنوز زنده‌س؟ مگه کاری هم می‌کنه؟

گفتم:«همین که من این‌جام یعنی خمینی داره کار می‌کنه.»

کتاب «آدم خمینی» حاصل حدود ۴۰ ساعت مصاحبه با نصرالله منفرد دوکوهکی و برخی نزدیکان اوست. تدوین و نگارش این اثر نزدیک به هفت سال زمان برده و کتاب در ۱۵۲ صفحه از سوی انتشارات راه‌یار به چاپ رسیده است.