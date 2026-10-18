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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۶

جشنواره زعفران طرق‌رود نطنز برگزار می‌شود

جشنواره زعفران طرق‌رود نطنز برگزار می‌شود

کاشان - بخشدار مرکزی نطنز، از برگزاری جشنواره زعفران طرق‌رود از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه خبر داد.

حسین شاه‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره زعفران طرق‌رود از ۲۷ تا ۲۹ آبان اظهار کرد: این رویداد باید متناسب با جایگاه و ظرفیت شهرستان نطنز در کشت و تولید زعفران برگزار شود و دستاوردهای ملموس اقتصادی، فرهنگی و گردشگری به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری این رویداد ابراز کرد: برگزاری جشنواره‌های محلی بدون محتوای مؤثر و بازخورد ملموس، هدف مدیریت شهرستان نیست؛ بلکه این رویدادها باید با برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده و مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شوند.

بخشدار مرکزی نطنز با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه تصریح کرد: جشنواره زعفران طرق‌رود فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان در تولید این محصول راهبردی است و باید از این فرصت برای تقویت جایگاه نطنز در سطح استان و کشور استفاده کرد.

وی همچنین بر تقویت پیوست رسانه‌ای جشنواره تأکید کرد و گفت: ارتقای این رویداد از سطح محلی به جشنواره‌ای با بازتاب استانی و ملی، نیازمند تبلیغات گسترده، استفاده از ظرفیت رسانه‌های رسمی و دعوت از خبرنگاران و فعالان تخصصی حوزه‌های گردشگری و کشاورزی است.

شاه‌محمدی با بیان اینکه برگزاری مطلوب این جشنواره به همکاری همه بخش‌های مرتبط نیاز دارد، خاطرنشان کرد: برنامه‌های جشنواره باید علاوه بر معرفی محصول زعفران، زمینه رونق گردشگری، معرفی ظرفیت‌های منطقه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم محلی را فراهم کند.

وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده و با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، جشنواره زعفران طرق‌رود پس از این ایام، به مدت سه روز از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه، با برنامه‌های متنوع فرهنگی و گردشگری در شهر طرق‌رود نطنز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6981105

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