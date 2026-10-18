حسین شاه‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره زعفران طرق‌رود از ۲۷ تا ۲۹ آبان اظهار کرد: این رویداد باید متناسب با جایگاه و ظرفیت شهرستان نطنز در کشت و تولید زعفران برگزار شود و دستاوردهای ملموس اقتصادی، فرهنگی و گردشگری به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری این رویداد ابراز کرد: برگزاری جشنواره‌های محلی بدون محتوای مؤثر و بازخورد ملموس، هدف مدیریت شهرستان نیست؛ بلکه این رویدادها باید با برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده و مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شوند.

بخشدار مرکزی نطنز با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه تصریح کرد: جشنواره زعفران طرق‌رود فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان در تولید این محصول راهبردی است و باید از این فرصت برای تقویت جایگاه نطنز در سطح استان و کشور استفاده کرد.

وی همچنین بر تقویت پیوست رسانه‌ای جشنواره تأکید کرد و گفت: ارتقای این رویداد از سطح محلی به جشنواره‌ای با بازتاب استانی و ملی، نیازمند تبلیغات گسترده، استفاده از ظرفیت رسانه‌های رسمی و دعوت از خبرنگاران و فعالان تخصصی حوزه‌های گردشگری و کشاورزی است.

شاه‌محمدی با بیان اینکه برگزاری مطلوب این جشنواره به همکاری همه بخش‌های مرتبط نیاز دارد، خاطرنشان کرد: برنامه‌های جشنواره باید علاوه بر معرفی محصول زعفران، زمینه رونق گردشگری، معرفی ظرفیت‌های منطقه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم محلی را فراهم کند.

وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده و با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، جشنواره زعفران طرق‌رود پس از این ایام، به مدت سه روز از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه، با برنامه‌های متنوع فرهنگی و گردشگری در شهر طرق‌رود نطنز برگزار خواهد شد.