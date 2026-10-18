سید مصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزای نخستین بار در استان اصفهان اتوبوس آتش نشانی به ناوگان سازمان آتش نشانی کاشان پیوست که این اتوبوس دارای بخش‌های عملیاتی و پشتیبانی و همچنین فضای مناسب برای استراحت آتش‌نشانان است و می‌تواند در مأموریت‌های طولانی‌مدت، حوادث گسترده، برنامه‌های ویژه و مواقعی که نیاز به استقرار نیروها خارج از ایستگاه‌های ثابت وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.

وی ابراز کرد: با مساعدت مجموعه مدیریت شهری و سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کاشان، یک دستگاه اتوبوس در اختیار سازمان آتش‌نشانی قرار گرفت و پس از انجام عملیات بازطراحی و تجهیز، به یک واحد سیار پشتیبانی و عملیاتی تبدیل شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کاشان تصریح کرد: برای تجهیز و آماده‌سازی این اتوبوس، در مجموع حدود پنج میلیارد تومان هزینه شده است و این مجموعه با هدف افزایش توان پشتیبانی، جابه‌جایی و استقرار نیروهای عملیاتی راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این واحد سیار، امکان پشتیبانی بهتر از نیروهای عملیاتی و استقرار موقت آنان در نقاط مختلف را فراهم می‌کند و در مواقع مورد نیاز، می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت پشتیبانی در اختیار مجموعه عملیاتی سازمان قرار گیرد.

محتشمیان در پایان گفت: ایجاد این ظرفیت، گامی در جهت ارتقای آمادگی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور و فعالیت آتش‌نشانان در مأموریت‌های مختلف است.