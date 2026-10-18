به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی با انتشار چهل و دومین اطلاعیه ستاد پرداخت به بازماندگان معزز سانحه پرواز اوکراین، از بازماندگان خواست برای دریافت خسارات ناشی از سانحه پرواز اقدام کنند.

در این اطلاعیه ضمن عرض تسلیت مجدد و ابزار همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین، تأکید شده است: وفق مصوبه شماره ۱۱۸۱۳۶/ت ۵۵۳۴۱ مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۹ هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تکریم، دلجویی و تسریع در پرداخت مبلغ مصوبه مزبور به وراث قانونی هر یک از جان‌باختگان، فارغ از ملیت، جنسیت و سن برابر شیوه‌نامه اجرایی مصوبه فوق‌الذکر شده است.

در ادامه آمده است: بنابراین، خواهشمند است وراث قانونی جان‌باختگان با شماره‌تلفن ۸۸۶۴۶۲۴۵-۰۲۱ در ساعت اداری جهت دریافت اطلاعات و آغاز فرایند مذکور تماس حاصل کنند. همچنین پیام‌های مربوطه از طریق ایمیل نیز به نشانی Contact.PS۷۵۲@MRUD.IR دریافت می‌شود.

همچنین، وفق بند ۵ مصوبه هیئت وزیران، موضوع تصویب‌نامه صرفاً ناظر به خسارات ناشی از سانحه پرواز است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به‌موجب قانون نیست.