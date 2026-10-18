مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های اساسی در بخش‌های حمل‌ونقل، خدمات و تولید کشور برشمرد و اظهار کرد: دستیابی به اهداف متعالی در این بخش تنها از مسیر پیوند مستمر و ساختاریافته میان مراکز علمی و واحدهای تولیدی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مردم و ارتقای ضریب ایمنی به عنوان ارکان بنیادین استاندارد، کسب اعتماد عمومی را پیش‌شرط رونق بازاریابی دانست و ابراز کرد: امروز وابستگی زنجیره تأمین به واردات، بهره‌وری پایین، مصرف بالای سوخت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و موانع تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری از چالش‌های کلیدی صنعت خودروسازی است که لزوم نوسازی ناوگان، ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تسریع در انتقال فناوری روز را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

فرماندار کاشان در ادامه به تشریح دغدغه‌های تولیدکنندگان بومی پرداخت و تصریح کرد: پیگیری میدانی مشکلات واحدهای قطعه‌سازی نشان می‌دهد که انباشت مطالبات معوق آن‌ها از خودروسازان، در کنار ناترازی انرژی و کمبود سرمایه در گردش، زنجیره تولید را با سختی مواجه کرده است. وی همچنین ناهماهنگی‌های دستگاهی، از جمله تعرفه‌گذاری‌های نامتعارف برای خدمات جدید نظیر ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی، را مانعی در مسیر تحول صنعتی دانست و بر ضرورت تعامل نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از کلی‌گویی و ضرورت ورود مسئله‌محور به مشکلات، تشکیل کنسرسیوم مشترک دانشگاه و صنعت بر پایه پروژه‌های مشخص را به عنوان راهکاری عملیاتی پیشنهاد داد و خاطرنشان کرد: کاشان به واسطه زیرساخت‌های کم‌نظیر صنعتی، استقرار منطقه ویژه اقتصادی، صنایع فولادی، قطعه‌سازی پیشرو و دسترسی گسترده به شبکه حمل‌ونقل زمینی و ریلی، بستری آماده برای پیاده‌سازی این همکاری‌های راهبردی است.