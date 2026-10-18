پوستر چهارمین دوره رویداد بانوانه «بانوی دیار دیلم» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محترم رزم‌یکی، مسئول امور بانوان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان، در آیین رونمایی از پوستر و اعلام فراخوان چهارمین دوره رویداد بانوانه «بانوی دیار دیلم»، با اشاره به نقش بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: نیمی از جمعیت استان گیلان را بانوان تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان نیز به همت آنان انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی، جهت‌دهی، توانمندسازی و شبکه‌سازی بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی افزود: الگوسازی و معرفی الگوهای موفق، نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد.

مسئول امور بانوان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان، ارائه تصویری دقیق از هویت بانوی گیلانی را از اهداف برگزاری این رویداد دانست و بیان کرد: «بانوی دیار دیلم» درصدد شناسایی بانوان موفق و فعال فرهنگی و اجتماعی استان، ثبت و مستندسازی تجربه‌های آنان، معرفی اقدامات شاخص و در نهایت تجلیل از تلاش‌های این بانوان است.

رزم‌یکی با تأکید بر ضرورت ظرفیت‌سازی مردمی با بهره‌گیری از توانمندی بانوان مستعد استان خاطرنشان کرد: تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر نقش‌آفرینی بانوان در عرصه بعثت مردمی، مسئولیت بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی را در تداوم و گسترش فعالیت‌های اثرگذار اجتماعی سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری سالانه آیین اعلام فراخوان این رویداد در منزل یکی از بانوان شهیده گیلان گفت: این سنت با هدف تبرک و گرامیداشت یاد و نام بانوان شهیده استان دنبال می‌شود.

مسئول امور بانوان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان افزود: هم‌زمانی رونمایی از پوستر این دوره با ایام ولادت حضرت زینب (س) و پاسداشت مقام پرستار، زمینه‌ای فراهم کرد تا این رویداد با نام و یاد پرستار شهیده مرضیه نبوی‌نیا برگزار شود؛ بانویی که می‌تواند الگویی برای تبیین جلوه‌هایی از الگوی سوم زن در تراز جمهوری اسلامی ایران باشد.

شش عرصه اصلی چهارمین دوره رویداد بانوانه

رزم‌یکی با تشریح محورهای چهارمین دوره رویداد بانوانه «بانوی دیار دیلم» اظهار کرد: این دوره در شش عرصه جمعیت و خانواده، هنر شامل عکاسی، طراحی، نقاشی دیجیتال و تایپوگرافی، روایت، جلسات خانگی قرآن و روضه، اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و کسب‌وکارهای خانگی و همچنین عرصه نوجوان برگزار می‌شود.

وی از پیش‌بینی یک بخش ویژه در این دوره خبر داد و تصریح کرد: «بعثت اجتماعی؛ کنش بانوانه در جنگ رمضان» به‌عنوان عرصه ویژه چهارمین دوره این رویداد در نظر گرفته شده است.

مسئول امور بانوان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان با اعلام مهلت ثبت‌نام تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ گفت: بانوان علاقه‌مند و فعال در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌توانند فعالیت‌ها و اقدامات خود را در محورهای اعلام‌شده ارائه کنند.

رزم‌یکی در پایان تصریح کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در چهارمین دوره رویداد بانوانه «بانوی دیار دیلم» می‌توانند از طریق پیام‌رسان ایتا و با شماره ۰۹۳۸۰۴۱۶۶۸۱ ارتباط برقرار کنند.