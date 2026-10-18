به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت کریستیانو رونالدو به تیم ملی فوتبال پرتغال در شرایط فعلی با ابهام روبه‌رو شده و احتمال ادامه غیبت این ستاره از ترکیب تیم ملی افزایش یافته است.

روزنامه «الریاضیه» عربستان به نقل از منبعی نزدیک به ژرژ ژسوس سرمربی تیم ملی پرتغال گزارش داد که بازگشت رونالدو به تیم ملی در مقطع کنونی دشوار به نظر می‌رسد هرچند همچنان احتمال دستیابی به راه‌حلی برای پایان دادن به اختلافات وجود دارد.

ژسوس خواهان بازگشت رونالدو است اما بر شروط و مقرراتی که تعیین کرده و زمینه‌ساز بروز اختلاف میان دو طرف شده است پافشاری می‌کند. به همین دلیلبازگشت کاپیتان پرتغال به توافق بر سر این مسائل بستگی دارد.

منبع نزدیک به ژسوس همچنین تأکید کرد که این اختلاف تاکنون تهدیدی برای ادامه فعالیت سرمربی در سمت خود نبوده و شایعات درباره احتمال برکناری یا کناره‌گیری او به دلیل اختلاف با کاپیتان تیم ملی صحت ندارد.

در همین حال پدرو پروئنسا رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال همچنان تلاش می‌کند جلسه‌ای مشترک میان رونالدو و ژسوس برگزار کند تا اختلافات میان آن‌ها برطرف شود. با این حال او تاکنون نتوانسته است دو طرف را برای برگزاری این نشست به توافق برساند و تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های آن‌ها ادامه دارد.

اختلاف میان رونالدو و ژسوس از دیدار پرتغال و نروژ در ماه سپتامبر آغاز شد. مسابقه‌ای که در جریان آن رونالدو با وجود انجام حرکات گرم‌کردن، تمام مدت روی نیمکت نشست. این اختلاف پس از آن شدت گرفت که ژسوس اعلام کرد رونالدو در دیدار مقابل دانمارک در ترکیب اصلی قرار نخواهد گرفت موضوعی که به خروج کاپیتان پرتغال از اردوی تیم ملی پیش از این مسابقه منجر شد.

رونالدو پس از این اتفاق با انتشار بیانیه‌ای از هواداران و هم‌تیمی‌هایش بابت ترک اردو عذرخواهی کرد اما مدعی شد ژسوس به دو توافق میان آن‌ها پایبند نبوده است. به گفته رونالدو توافق نخست به اختصاص حدود ۳۰ دقیقه بازی در دیدار مقابل نروژ مربوط می‌شد و توافق دوم نیز به روشن شدن وضعیت او در نشست خبری پیش از بازی با دانمارک ارتباط داشت.

ستاره پرتغالی ضمن اعلام آمادگی برای پذیرفتن پیامدهای تصمیم خود، تأکید کرد که همچنان راه بازگشتش به تیم ملی را باز می‌داند.

در سوی مقابل ژسوس اعلام کرده است که بازگشت رونالدو به تیم ملی به خواست خود این بازیکن بستگی دارد و تأکید کرده که به حضور او نیاز دارد؛ چه در ترکیب اصلی بازی کند و چه فرصت حضور در زمین را به دست نیاورد.

پروئنسا نیز این اختلاف را ناشی از یک سوتفاهم دانسته و بر لزوم حل‌وفصل داخلی آن تأکید کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال همچنین ابراز امیدواری کرده که رونالدو در اردوی ماه نوامبر به تیم ملی بازگردد.