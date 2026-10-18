به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مراسم نمادین پویش ملی سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان، با حضور زهرا قربانی، مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، در دبستان دخترانه عدالت برگزار شد.

در این مراسم، برنامه‌های فلورایدتراپی، مسواک زدن گروهی و معاینات دهان و دندان دانش‌آموزان با هدف ارتقای آگاهی و ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان اجرا شد.

زهرا قربانی، مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، با اشاره به آغاز اجرای این پویش از روز گذشته اظهار کرد: برنامه‌های سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان از روز گذشته آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. آغاز نمادین این برنامه در دبستان حافظ برگزار شد و امروز نیز در دبستان دخترانه عدالت، فعالیت‌های آموزشی، معاینات دهان و دندان و فلورایدتراپی دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها محدود به هفته اجرای پویش نیست و فعالیت‌های مرتبط با آموزش و مراقبت از سلامت دهان و دندان، در طول سال تحصیلی در مدارس ادامه خواهد یافت.

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت توجه به دندان‌های دائمی در کودکان گفت: یکی از برنامه‌های این پویش، برگزاری جشن دندان شش برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی است. هدف از اجرای این برنامه، افزایش آگاهی دانش‌آموزان و والدین درباره اهمیت دندان آسیای دائمی اول است که معمولاً در حدود شش‌سالگی رویش می‌کند و مراقبت صحیح از آن نقش مهمی در حفظ سلامت دهان و دندان کودکان دارد.

قربانی با تأکید بر نقش آموزش و پیشگیری در ارتقای سلامت دهان و دندان تصریح کرد: افزایش آگاهی عمومی و حساس‌سازی جامعه نسبت به اهمیت سلامت دهان و دندان، از اهداف اصلی این پویش ملی است و آموزش رفتارهای صحیح بهداشتی از دوران کودکی می‌تواند در پیشگیری از پوسیدگی دندان و حفظ سلامت دانش‌آموزان مؤثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای پویش سال گذشته با شعار «دو دوتا یادت نره» خاطرنشان کرد: سال گذشته این پویش با تأکید بر شعار «روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» برای نخستین بار اجرا شد و امسال نیز برای دومین سال متوالی، برنامه‌های پویش ملی سلامت دهان و دندان با هدف گسترش آموزش‌های بهداشتی و ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها در سراسر کشور دنبال می‌شود.

در این مراسم، دانش‌آموزان ضمن شرکت در برنامه گروهی مسواک زدن، با اصول صحیح رعایت بهداشت دهان و دندان آشنا شدند و خدمات معاینه و پیشگیری نیز در راستای تقویت مراقبت‌های دهان و دندان در سنین مدرسه مورد توجه قرار گرفت.