۱۳ پروژه عمرانی منطقه ۴ تهران با اعتبار هزار میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در آیین بهره‌برداری از ۱۳ پروژه شهری و مجموعه آبی گلشن در منطقه ۴ تهران، با اشاره به تداوم فعالیت‌های مدیریت شهری در شرایط جنگی اظهار کرد: امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و در چنین وضعیتی، حفظ انسجام، امید و تداوم خدمت‌رسانی به مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری تهران افزود: توسعه حمل‌ونقل عمومی، برقی‌سازی ناوگان، گسترش خطوط مترو، توسعه بزرگراه‌ها، اجرای پروژه‌های آسفالت و گسترش فضای سبز از جمله اقدامات مدیریت شهری در دوره اخیر بوده است.

فروزنده با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ پروژه بزرگ و کوچک در سطح شهرداری تهران در دست اجراست، گفت: برنامه‌ریزی شده است این پروژه‌ها طبق زمان‌بندی پیش بروند و تا پایان سال به مراحل تعیین‌شده برسند.

معاون شهردار تهران همچنین با اشاره به رشد بودجه شهرداری اظهار کرد: بودجه شهرداری تهران از ۳۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ظرفیت مالی مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه ورزش گفت: حدود ۸۸۰ مجموعه ورزشی در تهران توسط شهرداری به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند و نزدیک به ۵۰ پروژه ورزشی نیز در دست اجراست که قرار است به بهره‌برداری برسند.

فروزنده با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: با تشکیل قرارگاه اجتماعی و همکاری دستگاه‌های مختلف، بیش از ۵۰ هزار معتاد متجاهر در تهران جمع‌آوری شده‌اند که از این تعداد، حدود ۲۰ هزار نفر تحت نگهداری و حمایت شهرداری قرار گرفته‌اند.

وی همچنین از ارائه خدمات به کودکان کار خبر داد و گفت: حدود ۷ هزار کودک کار تحت پوشش برنامه‌های نگهداری، آموزش و مهارت‌آموزی قرار دارند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به برنامه شهرداری برای مقابله با فشارهای اقتصادی اظهار کرد: طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی با هدف عرضه ۱۲ قلم کالای ضروری برای یک دوره شش‌ماهه طراحی شده و قرار است تعداد اقلام آن به ۱۵ قلم افزایش پیدا کند.

وی افزود: در این طرح، ظرفیت میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند به کار گرفته می‌شود و شهرداری همچنین در مناطق مختلف به دنبال توسعه بازارچه‌های مستقیم از تولید به مصرف است تا محصولات استان‌ها بدون واسطه به شهروندان عرضه شوند.

فروزنده با اشاره به نقش حذف واسطه‌ها در کاهش قیمت‌ها گفت: عرضه مستقیم محصولات می‌تواند هزینه تمام‌شده کالاها را کاهش دهد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.

وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: شهرداری علاوه بر انجام وظایف خدماتی خود، برای اسکان شهروندان آسیب‌دیده در هتل‌ها، اجاره منزل و رسیدگی به خرابی‌ها نیز اقدام کرد.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، بر ضرورت توسعه فضاهای ورزشی و استفاده از ظرفیت پارک‌ها و فضاهای بلااستفاده برای گسترش ورزش همگانی تأکید کرد.

سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ در مراسم افتتاح ۱۳ پروژه عمرانی منطقه ۴ تهران با اشاره به تداوم فعالیت‌های عمرانی در شرایط جنگی اظهار کرد: مدیریت شهری تلاش کرده است در شرایط مختلف در کنار مردم باشد و با اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، به آبادانی شهر و تزریق امید به جامعه کمک کند.

وی با اشاره به مجموعه آبی گلشن افزود: این مجموعه پیش از این به یکی از کانون‌های آسیب‌های اجتماعی و محل تجمع معتادان متجاهر تبدیل شده بود، اما مدیریت شهری با هدف تبدیل این آسیب به فرصت، نسبت به احداث مجموعه‌ای باکیفیت اقدام کرد که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار منطقه ۴ با بیان اینکه مردم شایسته برخورداری از بهترین امکانات هستند، ادامه داد: افتتاح این مجموعه و در مجموع ۱۳ پروژه عمرانی منطقه با اعتباری حدود هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که فعالیت‌های عمرانی حتی در بحبوحه جنگ و با وجود آسیب‌های ناشی از حملات دشمن متوقف نشد.

موسوی با اشاره به هم‌زمانی فعالیت‌های خدمات شهری با شرایط جنگی گفت: در روزهایی که نیروهای خدمات شهری مشغول آواربرداری و امدادرسانی بودند، سایر نیروها نیز اقدامات مربوط به آماده‌سازی شهر برای استقبال از بهار، گل‌کاری میادین و زیباسازی معابر را دنبال می‌کردند.

احداث مجموعه آبی گلشن با اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان

وی درباره مشخصات مجموعه آبی گلشن توضیح داد: این پروژه در زمینی به مساحت حدود هزار و ۳۰۰ مترمربع و با اعتباری در حدود ۳۶۰ میلیارد تومان احداث شده است.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در شرایط کم‌آبی گفت: توسعه زیرساخت‌های ذخیره آب و ایجاد شبکه آبرسانی تحت فشار و مکانیزه برای فضای سبز منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

موسوی افزود: در همین راستا، دو مخزن بتنی ذخیره آب با ظرفیت مجموع حدود ۲ هزار مترمکعب به زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی منطقه اضافه می‌شود.

ایمن‌سازی خیابان استخر برای کاهش تصادفات

وی با اشاره به اجرای پروژه میدان استهلاکی در خیابان استخر بیان کرد: شیب تند این خیابان در مسیر پل لشکرک به سمت جنوب، در سال‌های گذشته زمینه‌ساز تصادفات سنگین، به‌ویژه برای خودروهای سنگین، شده بود.

شهردار منطقه ۴ ادامه داد: برای کاهش خطرات ناشی از نقص ترمز خودروها و جلوگیری از خسارات جانی و مالی، احداث میدان استهلاکی در این محدوده در دستور کار قرار گرفت تا در صورت بروز حادثه، بخشی از انرژی خودرو مستهلک شود و از شدت حوادث کاسته شود.

اصلاح نقاط حادثه‌خیز بزرگراه‌های منطقه ۴

موسوی همچنین ایمن‌سازی بزرگراه‌ها و اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز را از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه دانست و گفت: نقاط حادثه‌خیز منطقه با همکاری پلیس راهور شناسایی شده و اصلاح آن‌ها به‌تدریج در حال انجام است.

وی با اشاره به خروجی‌های محله حکیمیه به سمت خیابان دماوند افزود: اصلاح این محدوده‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز تصادفات جلوگیری شود.

شهردار منطقه ۴ ابراز امیدواری کرد با اجرای اقدامات ایمن‌سازی، تا پایان سال جاری و سال آینده شاهد کاهش تلفات جانی در بزرگراه‌های منطقه باشیم.

موسوی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری منطقه، از اجرای اقدامات دیگری در حوزه زیباسازی و نورپردازی معابر، از جمله بزرگراه شهید بابایی، خبر داد.