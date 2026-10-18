۱۰ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند

غلامعلی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تازه‌ترین فهرست پژوهشگران پراستناد جهان که با همکاری دانشگاه استنفورد و مؤسسه الزویر (Elsevier) تهیه شده است، نام ۱۰ نفر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفته است.

وی ابراز کرد: محسن ادیب حاج‌باقری، محمود سلامی، حامد میرزایی، علی سبحانی‌نسب، ذات‌اله عاصمی، باقر فرهود، علیرضا میلاجردی، امیرحسین خوش‌اخلاق، امیر قادری و محمدحسین پورحنیفه، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند که در این فهرست حضور دارند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به مبنای علمی تدوین این فهرست بیان کرد: این رتبه‌بندی با استفاده از داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس و بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد استنادهای دریافتی، شاخص هرش (H-index)، شاخص ترکیبی استنادی (C-score) و جایگاه نویسندگان در تولیدات علمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این شاخص‌ها تصویری از میزان اثرگذاری استنادی آثار پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علمی ارائه می‌کنند و امکان بررسی و مقایسه عملکرد علمی آنان را در سطح بین‌المللی فراهم می‌سازند.

حمیدی حضور ۱۰ پژوهشگر دانشگاه در این فهرست را بیانگر ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانست و گفت: دیده‌شدن آثار علمی پژوهشگران در جامعه علمی بین‌المللی، نشان‌دهنده نقش‌آفرینی آنان در تولید و انتشار دانش و توسعه مرزهای علمی است.

وی با اشاره به انتشار این فهرست در دو بخش عملکرد سالانه و عملکرد در طول دوران فعالیت علمی افزود: این فهرست از ابزارهای شناخته‌شده برای بررسی و مقایسه اثرگذاری استنادی پژوهشگران در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان این موفقیت را به پژوهشگران منتخب، رئیس دانشگاه و جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تقویت زیرساخت‌های تحقیقاتی، زمینه ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش فراهم شود.