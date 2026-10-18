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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۴

۱۰ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند

۱۰ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند

کاشان - معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان از قرار گرفتن نام ۱۰ پژوهشگر این دانشگاه در فهرست پژوهشگران پراستناد جهان در سال ۲۰۲۶ خبر داد.

غلامعلی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تازه‌ترین فهرست پژوهشگران پراستناد جهان که با همکاری دانشگاه استنفورد و مؤسسه الزویر (Elsevier) تهیه شده است، نام ۱۰ نفر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفته است.

وی ابراز کرد: محسن ادیب حاج‌باقری، محمود سلامی، حامد میرزایی، علی سبحانی‌نسب، ذات‌اله عاصمی، باقر فرهود، علیرضا میلاجردی، امیرحسین خوش‌اخلاق، امیر قادری و محمدحسین پورحنیفه، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند که در این فهرست حضور دارند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به مبنای علمی تدوین این فهرست بیان کرد: این رتبه‌بندی با استفاده از داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس و بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد استنادهای دریافتی، شاخص هرش (H-index)، شاخص ترکیبی استنادی (C-score) و جایگاه نویسندگان در تولیدات علمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این شاخص‌ها تصویری از میزان اثرگذاری استنادی آثار پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علمی ارائه می‌کنند و امکان بررسی و مقایسه عملکرد علمی آنان را در سطح بین‌المللی فراهم می‌سازند.

حمیدی حضور ۱۰ پژوهشگر دانشگاه در این فهرست را بیانگر ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانست و گفت: دیده‌شدن آثار علمی پژوهشگران در جامعه علمی بین‌المللی، نشان‌دهنده نقش‌آفرینی آنان در تولید و انتشار دانش و توسعه مرزهای علمی است.

وی با اشاره به انتشار این فهرست در دو بخش عملکرد سالانه و عملکرد در طول دوران فعالیت علمی افزود: این فهرست از ابزارهای شناخته‌شده برای بررسی و مقایسه اثرگذاری استنادی پژوهشگران در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان این موفقیت را به پژوهشگران منتخب، رئیس دانشگاه و جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تقویت زیرساخت‌های تحقیقاتی، زمینه ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6981130

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    نظرات

    • صادق IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
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      پاسخ
      احسنت به پژوهشگران شهرمان و تشکر از اساتید زحمت کش و پژوهش پرور. باعث غرور و افتخاره

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