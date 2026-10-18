امنیت سواحل خلیج فارس مرهون همراهی مرزنشینان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رئیسی صبح یکشنبه در نشست با جمعی از مرزنشینان عسلویه و نخل‌تقی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان مرزبانان و مرزنشینان تصریح کرد: امنیت پایدار امروز در نوار ساحلی و مرزهای جنوب کشور، حاصل هوشمندی، مرزداری و همراهی صمیمانه مرزنشینان است و مجموعه مرزبانی استان با تمام توان در کنار این عزیزان برای صیانت از منافع ملی و ارتقای امنیت منطقه ایستاده است.

جانشین مرزبانی استان بوشهر با اشاره به مأموریت‌های خطیر این نیرو در حراست از مرزهای آبی و مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق، بر حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مند و صیانت از معیشت مرزنشینان تأکید کرد.

وی افزود: توسعه اقتصادی و رونق کسب‌وکار در مناطق بندری در گرو امنیت پایدار است و مرزبانی با اخلالگران اقتصادی و قاچاقچیانی که منافع ملی و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند، برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.

همچنین در این دیدار، نمایندگان مرزنشینان عسلویه و نخل‌تقی به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه‌های مرزی و معیشتی پرداختند و ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران مرزبانی در برقراری نظم و امنیت، بر استمرار و تقویت همکاری‌های تنگاتنگ با حافظان مرزهای آبی استان تأکید کردند.