گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: طبق بررسیها مجموع وجوه واریزی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر با رشد ۸۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲۰۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
دیوان محاسبات، رشد منابع تخصیصی به مدیریتهای محلی را ظرفیتی برای توسعه زیرساختهای عمومی و ارتقای خدماترسانی دانسته و بر ضرورت هزینهکرد این وجوه در چارچوب اهداف قانونی تأکید دارد.
ارزیابی میدانی و حسابرسی عملکرد نحوه هزینهکرد منابع مذکور، با هدف اطمینان از انطباق مصارف با تکالیف قانونی، در دستور کار هیأتهای حسابرسی این دیوان قرار دارد.
وجوه واریزی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر با رشد ۸۲.۵ درصدی مواجه بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: طبق بررسیها مجموع وجوه واریزی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر با رشد ۸۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲۰۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
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