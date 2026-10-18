گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: طبق بررسی‌ها مجموع وجوه واریزی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر با رشد ۸۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲۰۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.



دیوان محاسبات، رشد منابع تخصیصی به مدیریت‌های محلی را ظرفیتی برای توسعه زیرساخت‌های عمومی و ارتقای خدمات‌رسانی دانسته و بر ضرورت هزینه‌کرد این وجوه در چارچوب اهداف قانونی تأکید دارد.



ارزیابی میدانی و حسابرسی عملکرد نحوه هزینه‌کرد منابع مذکور، با هدف اطمینان از انطباق مصارف با تکالیف قانونی، در دستور کار هیأت‌های حسابرسی این دیوان قرار دارد.