  1. سیاست
  2. مجلس
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۳

گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵

گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵

وجوه واریزی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر با رشد ۸۲.۵ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: طبق بررسی‌ها مجموع وجوه واریزی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر با رشد ۸۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲۰۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

دیوان محاسبات، رشد منابع تخصیصی به مدیریت‌های محلی را ظرفیتی برای توسعه زیرساخت‌های عمومی و ارتقای خدمات‌رسانی دانسته و بر ضرورت هزینه‌کرد این وجوه در چارچوب اهداف قانونی تأکید دارد.

ارزیابی میدانی و حسابرسی عملکرد نحوه هزینه‌کرد منابع مذکور، با هدف اطمینان از انطباق مصارف با تکالیف قانونی، در دستور کار هیأت‌های حسابرسی این دیوان قرار دارد.

کد مطلب 6981135
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها