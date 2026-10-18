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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۳

آیت‌الله میرباقری شاهرودی:نابودی بلوک غرب نزدیک است؛ علائم آشکار افول

آیت‌الله میرباقری شاهرودی:نابودی بلوک غرب نزدیک است؛ علائم آشکار افول

سمنان- نماینده مردم استان سمنان در خبرگان با تاکید بر اینکه علائم افول غرب نمایان شده است، گفت: همانطور که نابودی بلوک شرق را به چشم دیدیم، نابودی بلوک غرب را نیز خواهیم دید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در فضای مجازی خود مطلبی را انتشار داد و در آن اعلام کرد: نابودی بلوک غرب نزدیک است.

در این مطلب آمده است: همان‌طور که فروپاشی بلوک شرق را دیدیم، ان‌شاءالله فروپاشی آمریکا و غرب لیبرال را نیز شاهد خواهیم بود و باید برای آن مهیا باشیم.

آیت الله میرباقری شاهرودی در این مطلب ادامه می دهد: پیروزی بزرگی که خدای متعال تا اینجا، در برابرِ مستکبرین عالَم نصیب ملت ما کرده است، ان‌شاءالله ادامه خواهد داشت؛ منوط به دو امر مهم اول، صبوری و استقامت و دوم، انسجام میدانی و صف‌بندی در برابر دشمن؛

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری ادامه می دهد: اتفاقات و حوادث بزرگی در جهان در راه است. این استقامتی که جبهه مؤمنین از خود نشان داده، تشتت و تعارض باطنی جبهه کفار را آشکار می‌کند. خدای متعال نزاع میان آن‌ها را جدی‌تر می‌کند، هرچند در ظاهر در قالب یک جبهه منسجم با ما روبه‌رو شده‌اند. این تنازعات به برخوردها و جنگ‌های بزرگ منطقه‌ای و شاید فرامنطقه‌ای منتهی خواهد شد.

او با بیان اینکه ما منتظریم تا آن اتفاقات بزرگ بیفتد و آن‌ها ضربه‌های اساسی را بخورند، ادامه می دهد: نظم جهان در حال تغییر است؛ هم غربی‌ها این را می‌گویند و هم دیگران. ما همان‌طور که فروپاشی شرق را دیدیم، ان‌شاءالله فروپاشی آمریکا و غرب لیبرال را نیز شاهد خواهیم بود و باید برای آن مهیا باشیم.

آیت الله میرباقری شاهرودی در ادامه می نویسد: هیچ‌وقت انسجام و وحدت حقیقی ممکن نیست الا با درگیری و مرزبندی با دشمن. وقتی می‌خواهید انسجام پیدا کنید، باید با جریان باطل درگیر باشید؛ با همه که نمی‌توان رفاقت کرد، این واقع‌شدنی نیست.

و در خاتمه این مطلب آمده است: قرآن کریم می‌فرماید: «لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ». وقتی معبودها دوتا شد آن‌ها دنیا را می‌پرستند و ما خدا را امکان انسجام و وحدت ساختاری وجود ندارد.

کد مطلب 6981147

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