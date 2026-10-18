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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

تصادف زنجیره‌ای در محور ایزدخواست – شهرضا ۷ مصدوم داشت

تصادف زنجیره‌ای در محور ایزدخواست – شهرضا ۷ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۷ نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه خودرو در محور ایزدخواست - شهرضا خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ویژه ترافیکی تصادف زنجیره‌ای ساعت ۲۳:۲۱ شامگاه جمعه (۲۵ مهرماه) به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: این سانحه رانندگی در محور ایزدخواست – شهرضا، ۸ کیلومتر پس از ایست و بازرسی امین‌آباد رخ داد و سه دستگاه خودرو شامل سمند سورن، تندر ۹۰ و وانت نیسان با یکدیگر برخورد کردند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۷ مصدوم شامل ۳ زن، ۳ مرد و یک کودک بر جای گذاشت که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در صحنه تصادف، توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.

کد مطلب 6981148

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