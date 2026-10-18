انتشار بیش از ۲ هزار مقاله و کتاب درباره هیئت ها در یک سامانه

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع منابع حسینی با انتشار بیش از ۲,۱۵۴ مقاله و کتاب درباره هیئت و آیین‌های حسینی یکی از جامع ترین پایگاه های اینترنتی جهت دسترسی به منابع در این حوزه است.

این پایگاه در راستای پاسخگوی به دغدغه فعالیت علمی و پژوهشی در خصوص هیئتها و آئین های مذهبی مربوط به ماه محرم ایجاد شده است. دغدغه ای که رهبر شهید انقلاب در سال های تخیر بارها بر توجه به آن تاکید داشته است.

سامانه جامع منابع حسینی درصدد است تا با رصد و شناسایی دقیق موضوعات و آثار تولیدشده در حوزه هیئت و مطالعات حسینی این منابع را در دسترس عموم مردم قرار دهد.

کتاب ها و مقالات این درگاه در ۴ بخش مجزا دسته بندی شده است که شامل نهاد هیئت، مبانی هیئت، ادبیات هیئت، و مثبت هیئت است. بخش مثبت هیئت به صورت تخصصی به مقالات موضوعی در ارتباط با هنر هیئت را در دسترس عموم قرار داده است. هم اکنون علاقه مندان از طریق نشانی اینترنتی https://ehyaamr.com/resources/ می توانند به این درگاه دسترسی داشته باشند.

این سامانه در آستانه سالروز ولادت حضرت زینب(س) و در مراسم اختتامیه سومین همایش علمی هیأت و آیین‌های مذهبی، از سامانه جامع منابع حسینی رونمایی شد.