  1. استانها
  2. تهران
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

آماده باش امدادگران هلال احمر پردیس؛ خسارتی گزارش نشده است

آماده باش امدادگران هلال احمر پردیس؛ خسارتی گزارش نشده است

پردیس- رئیس جمعیت هلال احمر پردیس گفت: تیم‌های امدادی هلال‌احمر این شهرستان پس از این زمین‌لرزه ۳.۴ ریشتری بومهن در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بومهن را لرزاند، اما تا این لحظه گزارشی از خسارت یا مصدومیت منتشر نشده است. تیم‌های امدادی هلال‌احمر شهرستان پردیس پس از این زمین‌لرزه در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

حسین فارابی، رئیس جمعیت هلال‌احمر پردیس، به خبرنگار مهر گفت: نیروهای امدادی پس از وقوع زمین‌لرزه، پایش مناطق اطراف کانون آن را آغاز کرده‌اند.

آقای فارابی تأکید کرد که نیروهای هلال‌احمر پردیس آمادگی کامل دارند و تیم‌های عملیاتی همچنان منطقه را زیر نظر دارند.

به گفته او، در صورت دریافت هرگونه گزارش درباره حادثه یا خسارت، عملیات امدادی بلافاصله آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6981156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها