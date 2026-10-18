آماده باش امدادگران هلال احمر پردیس؛ خسارتی گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بومهن را لرزاند، اما تا این لحظه گزارشی از خسارت یا مصدومیت منتشر نشده است. تیم‌های امدادی هلال‌احمر شهرستان پردیس پس از این زمین‌لرزه در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

حسین فارابی، رئیس جمعیت هلال‌احمر پردیس، به خبرنگار مهر گفت: نیروهای امدادی پس از وقوع زمین‌لرزه، پایش مناطق اطراف کانون آن را آغاز کرده‌اند.

آقای فارابی تأکید کرد که نیروهای هلال‌احمر پردیس آمادگی کامل دارند و تیم‌های عملیاتی همچنان منطقه را زیر نظر دارند.

به گفته او، در صورت دریافت هرگونه گزارش درباره حادثه یا خسارت، عملیات امدادی بلافاصله آغاز خواهد شد.