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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است

عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درخشش آزادکاران جوان ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان در لاس‌وگاس را تبریک گفت و اظهار کرد:سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درخشش آزادکاران جوان ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان در لاس‌وگاس و کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز در پنج وزن نخست را تبریک گفت و این موفقیت را مایه افتخار ملی و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش کشور دانست.

در متن پیام عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش غرورآفرین جوانان برومند ایران اسلامی در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان در لاس‌وگاس و کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز در پنج وزن نخست این مسابقات، موجب افتخار و خرسندی ملت بزرگ ایران شد.

این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان عزیز، مربیان، کادر فنی و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم و از تلاش و همت این جوانان افتخارآفرین قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، سرمایه‌گذاری بر استعدادهای جوان و تقویت روحیه پهلوانی، خودباوری و تلاش، زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های ملی و دستیابی به قله‌های بلندتر در عرصه ورزش قهرمانی است. این افتخارآفرینی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش ایران و نسل جوانی است که با اراده و شایستگی، نام ایران را در میادین جهانی سربلند می‌کند.

امیدوارم شاهد تداوم موفقیت‌های فرزندان ایران و اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6981160
رامین عبداله شاهی

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