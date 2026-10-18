محمدحسن استرحام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره ملی «خونخواهی خورشید» در فارس گفت: هنر ظرفیت گسترده‌ای برای انتقال مفاهیم و اثرگذاری بر افکار عمومی دارد و تلاش شده است از این ظرفیت برای تولید آثار فرهنگی و هنری مرتبط با موضوع خون‌خواهی استفاده شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در پنج رشته هنری برگزار می‌شود، افزود: پوستر، کارتون و کاریکاتور، سرود، تئاتر و بازیگری رشته‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد هستند و هنرمندان می‌توانند در قالب این رشته‌ها آثار خود را ارائه کنند.

دبیر ستاد مردمی خونخواهی رهبر شهید انقلاب در فارس ادامه داد: در طراحی جشنواره تلاش شده است زمینه حضور هنرمندان در رشته‌های متنوع فراهم شود تا مفاهیم مورد نظر از مسیرهای مختلف هنری به مخاطبان انتقال پیدا کند.

استرحام با تأکید بر اهمیت کیفیت آثار ارسالی گفت: هدف، برگزاری رویدادی در سطح ملی و فراهم کردن زمینه مشارکت هنرمندان توانمند کشور است؛ به همین دلیل، سطح داوری‌ها و جوایز جشنواره نیز ملی در نظر گرفته شده است.

شیراز میزبان دبیرخانه دائمی جشنواره می‌شود

وی با اشاره به جایگاه شیراز در عرصه‌های فرهنگی و هنری گفت: برنامه‌ریزی انجام‌شده بر این اساس است که شیراز به‌عنوان دبیرخانه دائمی این هنرواره فعالیت کند و جشنواره در سال‌های آینده نیز به‌صورت مستمر برگزار شود.

دبیر ستاد مردمی خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب در فارس افزود: انتخاب شیراز برای میزبانی دائمی این رویداد با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهر انجام شده است و تلاش می‌شود جشنواره در دوره‌های بعد نیز با مشارکت گسترده هنرمندان ادامه پیدا کند.

استرحام با اشاره به پیوند میان مفاهیم دینی، هنر و حماسه خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی این رویداد، بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای بازتاب مفاهیم فرهنگی و حماسی و فراهم کردن زمینه تولید آثار اثرگذار در این حوزه است.

آغاز مراحل اجرایی از هفته آینده

وی درباره زمان‌بندی برگزاری جشنواره نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراحل اجرایی این رویداد از هفته آینده آغاز می‌شود و اختتامیه آن برای نهم اسفند، هم‌زمان با سالروز شهادت رهبر شهید انقلاب، پیش‌بینی شده است.

دبیر ستاد مردمی خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب در فارس با بیان اینکه این جشنواره با نگاه بلندمدت طراحی شده است، گفت: استمرار سالانه این رویداد می‌تواند زمینه شکل‌گیری جریان مستمر تولید آثار هنری و استفاده از توان هنرمندان کشور را فراهم کند.

استرحام در پایان بر اهمیت مشارکت هنرمندان در این رویداد تأکید کرد و افزود: تلاش می‌شود جشنواره «خونخواهی خورشید» به بستری برای حضور نخبگان هنری و ارائه آثار متنوع در پنج رشته پیش‌بینی‌شده تبدیل شود.