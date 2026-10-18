به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کتابخانه عمومی آیت‌الله حائری کرفس با اشاره به ضرورت انس کودکان با محیط کتابخانه اظهار کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی هدفمند و نشاط‌آور یکی از موثرترین راهکارها برای علاقه‌مندسازی نسل نوپا به مطالعه و افزایش عضویت کودکان در مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها است.

آمنه برجی با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد افزود: در این جشن برنامه‌های متعددی از جمله قصه‌گویی تعاملی، معرفی کتاب‌های برگزیده متناسب با رده‌های سنی پایه و مسابقات و سرگرمی‌های فکری به اجرا درآمد که با استقبال چشمگیر کودکان و همراهی خانواده‌ها روبه‌رو شد.

وی هدف از برگزاری این برنامه را ایجاد محیطی پویا و شاد برای کودکان دانست و گفت: آشنایی عملی نسل کودک با خدمات و منابع متنوع کتابخانه و ترغیب والدین به بهره‌گیری مداوم از ظرفیت‌های فرهنگی این مرکز از دیگر اهداف کلیدی اجرای این ویژه‌برنامه بوده است.

مسئول کتابخانه عمومی آیت‌الله حائری شهر کرفس در پایان خاطرنشان کرد: این کتابخانه با استمرار فعالیت‌های فرهنگی، کارگاه‌های خلاق و رویدادهای مخاطب محور برنامه جامعی را برای ارتقای شاخص‌های مطالعه و جذب بیش از پیش خانواده‌های منطقه در دست اجرا دارد.