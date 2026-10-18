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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

برگزاری جشن روز کودک در کتابخانه عمومی آیت‌الله حائری شهر کرفس

برگزاری جشن روز کودک در کتابخانه عمومی آیت‌الله حائری شهر کرفس

همدان- همزمان با روز جهانی کودک جشن ویژه‌ای با محوریت ترویج کتابخوانی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی در کتابخانه عمومی آیت‌الله حائری شهر کرفس از توابع شهرستان درگزین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کتابخانه عمومی آیت‌الله حائری کرفس با اشاره به ضرورت انس کودکان با محیط کتابخانه اظهار کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی هدفمند و نشاط‌آور یکی از موثرترین راهکارها برای علاقه‌مندسازی نسل نوپا به مطالعه و افزایش عضویت کودکان در مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها است.

آمنه برجی با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد افزود: در این جشن برنامه‌های متعددی از جمله قصه‌گویی تعاملی، معرفی کتاب‌های برگزیده متناسب با رده‌های سنی پایه و مسابقات و سرگرمی‌های فکری به اجرا درآمد که با استقبال چشمگیر کودکان و همراهی خانواده‌ها روبه‌رو شد.

وی هدف از برگزاری این برنامه را ایجاد محیطی پویا و شاد برای کودکان دانست و گفت: آشنایی عملی نسل کودک با خدمات و منابع متنوع کتابخانه و ترغیب والدین به بهره‌گیری مداوم از ظرفیت‌های فرهنگی این مرکز از دیگر اهداف کلیدی اجرای این ویژه‌برنامه بوده است.

مسئول کتابخانه عمومی آیت‌الله حائری شهر کرفس در پایان خاطرنشان کرد: این کتابخانه با استمرار فعالیت‌های فرهنگی، کارگاه‌های خلاق و رویدادهای مخاطب محور برنامه جامعی را برای ارتقای شاخص‌های مطالعه و جذب بیش از پیش خانواده‌های منطقه در دست اجرا دارد.

کد مطلب 6981171

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