استقلال مراقب سرمربی حریف باشد؛ یک دروازه بان تیم را در آسیا نجات داد

همایون شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال گفت: کمتر کسی فکر می کرد آبی ها بتوانند بدون جذب نفرات جدید و با همان بازیکنان فصل گذشته در لیگ برتر و لیگ نخبگان خوش بدرخشند و نتایج قابل قبولی کسب کنند. آبی پوشان در ابتدای فصل چند بازیکن خود را هم از دست دادند ولی بختیاری زاده اجازه نداد شاکله تیم از بین برود.

این پیشکسوت فوتبال ادامه داد: استقلال با داشته هایش فوق العاده ظاهر شد و حالا یکی از مدعیان هم در لیگ برتر و هم لیگ نخبگان است. استقلال اجازه نداد بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی خللی در هدفی که برای خود ترسیم کرده ایجاد کند. آبی ها به خوبی شرایط را درک کرده و با تلاش زیاد بهترین نتایج را کسب کرده اند و نشان دادند که تلاش و کوشش و یکدلی یک تیم را برنده از زمین خارج می‌کند نه اسم هایی که فقط دنبال ایجاد حاشیه هستند.



وی با تمجید از عملکرد سرمربی آبی پوشان گفت: بختیاری زاده در دو سه فصل اخیر در سخت ترین شرایط هدایت استقلال را به عهده گرفت و نتایج خوبی هم بدست آورد. او توانست تیمی را که به راحتی گل می‌خورد را تبدیل کند به تیمی که حالا کمترین گل خورده را در لیگ برتر دارد. سهراب نه کنار زمین رفتارهای عجیب می‌کند و نه در مصاحبه های بعد از بازی تقصیر را به گردن دیگران می اندازد. او خودش است خونسرد و آرام با ادبیات بسیار پسندیده که باعث شده همه او را تحسین کنند.

مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: سهراب حاشیه را از تیم دور کرده و تحول فنی در تیم بوجود آورده و از بازیکنانش حمایت کرده و اجازه نمی‌دهد کسی بازیکنانش را مورد انتقاد غیرسازنده قرار دهد. بختیاری زاده با اینکه مربی جوانی است اما تجربه خوبی دارد و بطور حتم می‌تواند با کسب تجربه بیشتر به یکی از بهترین مربیان فوتبال کشورمان تبدیل شود.



کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد یاسر آسانی گفت: استقلال مهره ای بالاتر از سطح فوتبال ایران دارد بنام آسانی که می‌تواند گل هایی به ثمر برساند که از هر بازیکنی نمی‌توان انتظار داشت . مهره های تاثیر گذار اینچنینی برایشان زمان مهم نیست و در یک لحظه می‌توانند نتیجه را تغییر دهند. آسانی در دیدار برابر تراکتور مصدوم شد و هیچکس انتظار نداشت به دیدار برابر الغرافه برسد ولی او به عنوان یار تعویضی به میدان آمد سوپر گل زد و نشان داد که از چه قدرت و هوش بالایی برخوردار است و از ثانیه ها برای گلزنی و موفقیت تیمش استفاده می‌کند. آسانی یک نعمت بزرگ برای استقلال است که بارها گره کور بازی را باز کرده و بطور حتم در آینده هم برای استقلال گلزنی خواهد کرد.



شاهرخی در ادامه تاکید کرد: استقلال مقابل الغرافه نمایش خوبی ارائه‌ داد و به پیروزی رسید . البته شرایط آب و هوا بی تاثیر نبود و بازیکنان را اذیت کرد. اما هرچه زمان گذشت آبی ها بهتر شدند و به دو گل رسیدند ولی در دقایق پایانی فرعباسی منجی استقلال شد و با چند سیو فوق‌العاده مانع شکست پسران آبی شد. فرعباسی نشان داد یک گلر مطمئن است که اگر همین روند را ادامه داده و وارد حاشیه نشود به یکی از بهترین دروازه بان های ایران تبدیل خواهد شد. با آمدن خلیفه رقابت این دو گلر دیدنی تر خواهد بود و استقلال همانند سال‌های دور صاحب دو دروازه بان خوب خواهد شد.

وی در خصوص عملکرد خط دفاعی استقلال گفت: سرمربی استقلال یکی از بهترین مدافعان فوتبال ایران بود و حالا توانسته خط دفاعی که سال گذشته گل های زیادی دریافت کرده بود را بهترین خط دفاعی کند. ساختار دفاعی آبی پوشان منسجم و هماهنگ است. مدافعان تیم درک متقابلی از یکدیگر دارند و بخوبی یکدیگر را پوشش می‌دهند. آنها در دیدار برابر الغرافه یک اشتباه فاحش داشتند که به گل الغرافه تبدیل شد ولی در مجموع عملکرد خط دفاع استقلال خوب و قابل دفاع است ولی باید اشتباهات را به حداقل برسانند تا براحتی دروازه باز نشود. در خط دفاع استقلال آقاسی یک مدافع کامل است که می‌تواند آینده روشنی در تیم ملی داشته باشد.

کارشناس فوتبال در مورد دیدار هفته نهم استقلال برابر گل گهر که در ورزشگاه شهر قدس برگزار خواهد شد گفت: بازی دو تیم همیشه دیدنی بوده و تماشاگران لذت بردند. دو تیمی که در آسیا هم حضور دارند و برای سربلندی فوتبال ایران می‌جنگند. استقلال می‌داند بازی سختی در تهران خواهد داشت و باید برای دور نشدن از صدر جدول این دیدار را با برد به پایان برساند.

استقلال روز سختی برابر حریف خواهد داشت و اگر بتواند بخوبی حریف را آنالیز کند برنده از زمین خارج خواهد شد. گل گهر هم با رحمتی می‌خواهد با شکست استقلال خود را به بالای جدول نزدیکتر کند و این باعث می‌شود تا دو تیم هجومی بازی کنند. تساوی برای دو تیم چاره ساز نیست و تفکر پیروزی در دوتیم این دیدار را برای علاقمندان به فوتبال جذاب‌تر کند.