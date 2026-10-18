به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان صبح یکشنبه در آیین نکوداشت استاد «علی‌اصغر بهرامی» با گرامیداشت یاد و خاطره مفاخر و بزرگان فقید عرصه موسیقی اظهار کرد: برپایی آیین‌های تجلیل از هنرمندانی که عمر و جوانی گران بهای خود را در مسیر اعتلای هنر و هویت این سرزمین صرف کرده‌اند یک ضرورت فرهنگی است چراکه پیشکسوتان سرمایه‌های نمادین و ماندگار جامعه محسوب می‌شوند و پاسداشت مقام آنها وظیفه‌ای همگانی است.

وی با قدردانی از اهتمام بخش غیردولتی در حوزه تجلیل از مفاخر از مدیر موسسه فرهنگی «آرمان هنر هگمتانه» برای پیشگامی در برپایی این رویداد تقدیر کرد و افزود: امیدواریم استمرار چنین آیین‌هایی بستری مناسب برای بازشناسی جایگاه پیشکسوتان و انتقال موثر تجارب ارزشمند این اساتید به نسل جوان و نوگرای موسیقی استان فراهم سازد.

در بخش پایانی این آیین با اهدای لوح و هدایایی از دهه‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر استاد «علی‌اصغر بهرامی» در عرصه هنر موسیقی و تربیت نسل‌های متعددی از شاگردان تجلیل به عمل آمد. همچنین جمعی از نوازندگان و هنرمندان مطرح همدان با اجرای زنده قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی به این استاد پیشکسوت ادای احترام کردند.