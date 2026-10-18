وقوع حریق در مسکن مهر سمنان؛ تجمع ضایعات دلیل آتش بود

علی‌اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع آتش‌سوزی همزمان با صبح یکشنبه در یکی از واحدهای مسکونی شهرک مسکن مهر سمنان اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه شماره پنج آتش‌نشانی به سرعت به محل اعزام شد و پس از انجام عملیات، آتش مهار شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه در محل حادثه نشان داد حجم زیادی از ضایعات و مواد سوختنی در داخل یکی از واحدهای خالی انباشته شده بود که این موضوع عامل اصلی بروز آتش‌سوزی بوده است.

فرمانده تیم عملیات این حادثه نیز با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت ایمنی واحدهای مسکونی خالی، افزود: نبود سکنه و نظارت کافی بر این واحدها می‌تواند زمینه‌ساز تجمع ضایعات و افزایش خطر بروز حوادث آتش‌سوزی شود.

آتشیار سوم آرش یحیایی با اشاره به مهار موفقیت‌آمیز حریق، بر ضرورت پاک‌سازی خانه‌های خالی از مواد قابل اشتعال و نظارت مستمر بر وضعیت این واحدها تأکید کرد.

وی نیز از شهروندان و مالکان املاک خالی خواست با تخلیه ضایعات و مدیریت صحیح پسماندها، از ایجاد کانون‌های خطر و وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.