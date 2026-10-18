به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، از علاقه‌مندان به همکاری داوطلبانه در حوزه فوریت‌های پزشکی دعوت می‌کند تا در قالب «اورژانس‌یار» و «همیار اورژانس» به این مجموعه بپیوندند.

بر اساس این طرح، افراد واجد شرایط از آموزش‌های رایگان برخوردار می‌شوند و پس از گذراندن دوره‌های مصوب و موفقیت در مراحل مربوط، گواهی آموزشی دریافت می‌کنند.

متقاضیان دارای مدارک مرتبط با اورژانس پیش‌بیمارستانی، در قالب «اورژانس‌یار» و سایر علاقه‌مندان، پس از گذراندن دوره آموزشی پایه فوریت‌های پزشکی، در قالب «همیار اورژانس» سازماندهی می‌شوند تا در چارچوب ضوابط و متناسب با نیازهای عملیاتی، در برنامه‌های تعیین‌شده و شرایط بحران و حوادث مشارکت کنند.

این طرح فرصتی برای یادگیری مهارت‌ های اورژانسی، افزایش آمادگی در برابر حوادث و مشارکت در خدمتی ارزشمند برای نجات جان انسان‌هاست.

این اقدام در سطح کشور برای اولین بار رخ خواهد داد.