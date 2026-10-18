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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

فراخوان جذب داوطلبان «اورژانس‌یار» و «همیار اورژانس» در تهران

فراخوان جذب داوطلبان «اورژانس‌یار» و «همیار اورژانس» در تهران

روابط عمومی اورژانس استان تهران از جذب داوطلبان «اورژانس‌یار» و «همیار اورژانس» با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی در حوزه فوریت‌های پزشکی و ارائه آموزش‌های رایگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، از علاقه‌مندان به همکاری داوطلبانه در حوزه فوریت‌های پزشکی دعوت می‌کند تا در قالب «اورژانس‌یار» و «همیار اورژانس» به این مجموعه بپیوندند.

بر اساس این طرح، افراد واجد شرایط از آموزش‌های رایگان برخوردار می‌شوند و پس از گذراندن دوره‌های مصوب و موفقیت در مراحل مربوط، گواهی آموزشی دریافت می‌کنند.

متقاضیان دارای مدارک مرتبط با اورژانس پیش‌بیمارستانی، در قالب «اورژانس‌یار» و سایر علاقه‌مندان، پس از گذراندن دوره آموزشی پایه فوریت‌های پزشکی، در قالب «همیار اورژانس» سازماندهی می‌شوند تا در چارچوب ضوابط و متناسب با نیازهای عملیاتی، در برنامه‌های تعیین‌شده و شرایط بحران و حوادث مشارکت کنند.

این طرح فرصتی برای یادگیری مهارت‌ های اورژانسی، افزایش آمادگی در برابر حوادث و مشارکت در خدمتی ارزشمند برای نجات جان انسان‌هاست.

این اقدام در سطح کشور برای اولین بار رخ خواهد داد.

کد مطلب 6981186

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