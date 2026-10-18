مهدی بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده‌باش ناوگان خدمات شهری در پی هشدارهای اخیر هواشناسی پیرامون ورود سامانه‌های بارشی پاییزی، اظهار کرد: مدیریت شهری منتظر شروع باران نمانده و از ماه‌ها پیش فرآیند ایمن‌سازی پایتخت فرهنگی کشور را برای مقابله با روان‌آب‌ها و پیشگیری از سناریوی سیلاب‌های ناگهانی آغاز کرده است؛ با این حال هنوز تا رسیدن به نقطه ایمنی کامل فاصله داریم.

وی با تأکید بر اینکه گلوگاه‌های آب‌گیر در مناطق مختلف شهری پس از پایش میدانی با مدیران شهری تعیین‌تکلیف شده‌اند، گفت: امروز بیش از ۹۰ درصد سپتیک‌های اصفهان از گل‌ولای و نخاله‌ها پاک‌سازی و لایروبی شده‌اند و کلیه ماشین‌آلات مکنده و ناوگان امدادی شهرداری برای مواجهه با پیک بارش‌ها در آماده‌باش به سر می‌برند.

رصد برخط مخازن و اتصال بارش‌ها به مادی‌های تاریخی

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اعلام راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در شبکه جمع‌آوری روان‌آب‌ها تصریح کرد: برای نخستین‌بار مخازن و سپتیک‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی به حسگرها و سامانه‌های پایش برخط مجهز شده‌اند تا میزان پرشدگی و جریان روان‌آب‌ها لحظه‌به‌لحظه ارزیابی شود؛ چراکه نگاه ما به نزولات آسمانی یک بحران نیست، بلکه فرصتی حیاتی برای باززنده‌سازی ریه‌های سبز شهر و سیراب کردن فضای شهری در شرایط تنش آبی است.

هدف‌گذاری ۱۴۱۰ برای مقابله با بحران آبخوان؛ احداث ۷ هزار چاه جذبی

بقایی در بخش دیگری از این گفتگو، ابرپروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر را گامی بنیادین در مسیر نجات سفره‌های زیرزمینی توصیف کرد و افزود: نقشه راه شهرداری برای مهار روان‌آب‌ها، یک برنامه راهبردی هشت‌ساله تا افق ۱۴۱۰ است که در قالب آن، حفر ۱۶ هزار حلقه چاه جذبی و اجرای ۳۰۰ کیلومتر کانال انتقال آب طراحی شده است؛ این ساختار نه تنها مانع طغیان آب در معابر می‌شود، بلکه آب حاصل از بارندگی را یا به صورت مستقیم به لایه‌های آبخوان تزریق کرده یا به شبکه مادی‌های تاریخی شهر هدایت می‌کند.

وی با ارزیابی پیشرفت فیزیکی این طرح کلان شهری خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر سومین سال اجرایی خود را پشت سر می‌گذارد و تاکنون نزدیک به ۷ هزار چاه جذبی احداث و حدود یک‌سوم کل شبکه کانال‌های انتقال روان‌آب تکمیل شده است؛ اما اتمام کامل آن نیازمند تداوم تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه‌های سنواتی تا پنج سال آینده است.

معابر اصلی ایمن و کوچه‌ها آسیب‌پذیر است

معاون شهردار اصفهان با تفکیک وضعیت معابر شهری در بارندگی‌های پیش‌رو هشدار داد: نقاط بحرانی که در سال‌های گذشته کانون آب‌گرفتگی‌های شدید و پس‌زدگی جریان آب بودند، با اجرای تمهیدات مهندسی مهار شده‌اند و اطمینان داریم شریان‌های اصلی و بزرگراه‌ها دچار اختلال فلج‌کننده نخواهد شد اما از آنجا که شبکه چاه‌های جذبی در بافت‌های محلی و کوچه‌ها هنوز به پوشش صددرصدی نرسیده، احتمال آب‌گرفتگی در برخی معابر فرعی کاملاً محتمل است.

بقایی تأکید کرد: عبور بدون خسارت از فصل پربارش اصفهان تنها با تجهیزات فنی شهرداری میسر نمی‌شود؛ پرهیز از تخلیه زباله در جوی‌ها و اعلام سریع نقاط انسداد از طریق درگاه‌های ارتباطی شهروندی، ضلع تعیین‌کننده مدیریت این شرایط است.