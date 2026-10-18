منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز (یکشنبه)، عملیات خنثی‌سازی و امحای مهمات عمل‌نکرده و برجا مانده از مانورها و دوره‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به بازه زمانی و محدوده جغرافیایی اجرای این عملیات افزود: این عملیات کنترلی از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۴ بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: صدای این انفجارها ممکن است در مناطق جنوب شهر اصفهان، محدوده کوه صفه، شهر جدید بهارستان و مناطق پیرامونی آن‌ها و همچنین بخش‌هایی از شمال شهر اصفهان به گوش برسد.

شیشه‌فروش با تأکید بر ایمن بودن روند اجرای این مأموریت خاطرنشان کرد: این اقدام کاملاً کنترل‌شده، برنامه‌ریزی‌شده و با رعایت تمامی پروتکل‌ها و تدابیر ایمنی لازم توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و شهروندان عزیز نسبت به صداهای شنیده‌شده هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی نداشته باشند.