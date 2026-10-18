کمیسیون امنیت ملی مجلس، مهرداد اخلاقی را واجد صلاحیت وزارت دفاع دانست

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره بررسی صلاحیت و برنامههای ارائهشده از سوی مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در صحن مجلس قرائت شد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی سوابق و برنامههای وزیر پیشنهادی و استماع پاسخهای وی به پرسشهای مطرحشده، مهرداد اخلاقی کتابچی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانستند.
این کمیسیون ضمن بررسی برنامهها و رویکردهای وزیر پیشنهادی، بر حمایت و همراهی با وی در راستای پیشبرد برنامههای راهبردی و توسعه قابلیتهای فناورانه دفاعی کشور تأکید کرد.
همچنین بهکارگیری فناوریهای نوین در حوزههای مختلف زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و سایبری و در سطوح نرم، نیمهسخت و سخت از جمله محورهای مورد تأکید کمیسیون بود.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با توجه به مجموعه برنامهها و سیاستهای ارائهشده، سوابق عملکردی و مسئولیتی، سطح علمی و برنامهریزی مؤثر برای افزایش قدرت نیروهای مسلح، با اکثریت آرا مهرداد اخلاقی کتابچی را واجد شرایط تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشخیص دادند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از بررسی سوابق و برنامههای وزیر پیشنهادی و استماع پاسخهای وی، مهرداد اخلاقی کتابچی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت دفاع دانستند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره بررسی صلاحیت و برنامههای ارائهشده از سوی مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در صحن مجلس قرائت شد.
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