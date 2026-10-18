کمیسیون امنیت ملی مجلس، مهرداد اخلاقی را واجد صلاحیت وزارت دفاع دانست

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در صحن مجلس قرائت شد.



اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ‌های وی به پرسش‌های مطرح‌شده، مهرداد اخلاقی کتابچی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانستند.



این کمیسیون ضمن بررسی برنامه‌ها و رویکردهای وزیر پیشنهادی، بر حمایت و همراهی با وی در راستای پیشبرد برنامه‌های راهبردی و توسعه قابلیت‌های فناورانه دفاعی کشور تأکید کرد.



همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و سایبری و در سطوح نرم، نیمه‌سخت و سخت از جمله محورهای مورد تأکید کمیسیون بود.



اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با توجه به مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های ارائه‌شده، سوابق عملکردی و مسئولیتی، سطح علمی و برنامه‌ریزی مؤثر برای افزایش قدرت نیروهای مسلح، با اکثریت آرا مهرداد اخلاقی کتابچی را واجد شرایط تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشخیص دادند.