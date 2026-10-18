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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

توقیف شناور حامل ۲ تن ماهی قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در بوموسی

توقیف شناور حامل ۲ تن ماهی قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در بوموسی

بندرعباس- فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی از توقیف یک فروند شناور حامل ۲ تن ماهی قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال و دستگیری ۷ متهم در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صفری‌مقدم در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بوموسی حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به یک فروند شناور مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مرزبانان پس از متوقف کردن شناور و بازرسی از آن، ۲ تن ماهی قاچاق، ۲۵۰ متر طناب و یک‌هزار و ۲۰۰ متر تور ترال کشف و ضبط کردند و در این رابطه ۷ نفر دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مرزبانان با تشدید گشت‌زنی و کنترل حوزه‌های دریایی، مقابله با قاچاق و صیانت از منابع آبزی کشور را با جدیت دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6981198

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