به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با گرامیداشت یاد شهدای دولت، به‌ویژه شهدای وزارت دفاع، اظهار کرد: یاد شهدای دولت، به‌ویژه شهدای وزارت دفاع را گرامی می‌داریم؛ شهدایی که پیش‌قراولان شهدای کابینه بودند.



وی افزود: اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، شهید چمران، شهید نامجو، شهید فکوری، شهید شمخانی و شهید نصیرزاده از جمله وزیران دفاع ما بودند که این موضوع نشان می‌دهد این افراد در مسیر جهاد و شهادت پیش‌قراول بودند.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم راه شهدای بزرگی را که در این حوزه پرچمدار بودند، از جمله شهید فخری‌زاده، شهید حاجی‌زاده، شهید تهرانی‌مقدم و دیگر شهدا، به فضل الهی ادامه دهیم.



قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: حتماً عزیزان ما در مجلس نیز به این شرایط حساس و این روز مهم توجه دارند.