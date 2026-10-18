  1. استانها
  2. همدان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

آغاز رگبار باران و کاهش نسبی دما در همدان از روز سه‌شنبه

آغاز رگبار باران و کاهش نسبی دما در همدان از روز سه‌شنبه

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از ورود سامانه بارشی و آغاز رگبارهای متناوب باران از روز سه‌شنبه در استان خبر داد.

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز و فردا آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و وزش موقت باد همراه می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر روز سه‌شنبه شرایط جوی برای وقوع رگبارهای موقت و بارش‌های پراکنده در استان مهیا می‌شود و انتظار داریم در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه به‌ویژه در ساعات بعدازظهر رگبار باران و در برخی نقاط استان رعد و برق به وقوع بپیوندد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با تاکید بر لزوم احتیاط در ترددها عنوان کرد: با توجه به ویژگی بارش‌های رگباری، آب‌گرفتگی موقت معابر عمومی در پاره‌ای از مناطق استان به خصوص دامنه‌ها و نواحی کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

باقری شکیب درباره تغییرات دمایی در روزهای آینده ادامه داد: تا فردا تغییر محسوس دمایی در استان نداریم اما از روز دوشنبه تا پایان هفته دمای هوای روزانه در اغلب مناطق استان بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه دمای کمینه شبانه تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: در روزهای پایانی هفته شاهد افت ۲ تا ۳ درجه‌ای دماهای صبحگاهی در اکثر نقاط استان خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان با اشاره به وضعیت نوسانات دمایی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در شبانه‌روز گذشته شهرستان اسدآباد با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه و شهرستان بهار با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه استان ثبت شدند و دمای هوای شهر همدان در این مدت بین ۲۷ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6981201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها