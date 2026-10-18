محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز و فردا آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و وزش موقت باد همراه می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر روز سه‌شنبه شرایط جوی برای وقوع رگبارهای موقت و بارش‌های پراکنده در استان مهیا می‌شود و انتظار داریم در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه به‌ویژه در ساعات بعدازظهر رگبار باران و در برخی نقاط استان رعد و برق به وقوع بپیوندد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با تاکید بر لزوم احتیاط در ترددها عنوان کرد: با توجه به ویژگی بارش‌های رگباری، آب‌گرفتگی موقت معابر عمومی در پاره‌ای از مناطق استان به خصوص دامنه‌ها و نواحی کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

باقری شکیب درباره تغییرات دمایی در روزهای آینده ادامه داد: تا فردا تغییر محسوس دمایی در استان نداریم اما از روز دوشنبه تا پایان هفته دمای هوای روزانه در اغلب مناطق استان بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه دمای کمینه شبانه تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: در روزهای پایانی هفته شاهد افت ۲ تا ۳ درجه‌ای دماهای صبحگاهی در اکثر نقاط استان خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان با اشاره به وضعیت نوسانات دمایی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در شبانه‌روز گذشته شهرستان اسدآباد با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه و شهرستان بهار با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه استان ثبت شدند و دمای هوای شهر همدان در این مدت بین ۲۷ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.