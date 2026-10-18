به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش، پویش سراسری اهدای خون ورزشکاران با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و تقویت مشارکت اجتماعی جامعه ورزش، از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

این پویش با مشارکت سازمان انتقال خون ایران، فدراسیون پزشکی ورزشی و وزارت ورزش و جوانان اجرا می‌شود و بر نقش ورزشکاران در ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید دارد.

ورزشکاران، قهرمانان و اعضای جامعه ورزش کشور در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت می‌کنند تا با اهدای خون، سهمی در حمایت از بیماران و کمک به مراکز درمانی داشته باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده، با مراجعه به مراکز اهدای خون سراسر کشور و پس از احراز شرایط پزشکی، در این پویش مشارکت کنند.