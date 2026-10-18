به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای بورد تخصصی گوش و حلق و بینی کشور و اعضای هیئت علمی این گروه در بیمارستان خلیلی شیراز، با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های پزشکی کشور و منطقه، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، پذیرای بیماران ارجاعی از استان‌های مختلف کشور است.

وی با اشاره به حجم بالای خدمات درمانی و اعمال جراحی تخصصی در حوزه گوش و حلق و بینی افزود: توسعه فضاهای فیزیکی، تجهیزات و امکانات بیمارستانی این حوزه با جدیت دنبال می‌شود تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای بیماران فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به فعالیت مرکز کاشت حلزون شنوایی استان فارس، گزارشی از ظرفیت‌ها، دستاوردها، آمار جراحی‌های انجام‌شده و برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز ارائه کرد.

هاشمی با تأکید بر همدلی و همراهی مجموعه مدیریتی دانشگاه، بر تداوم برنامه‌های توسعه‌ای با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود پاسخ‌گویی به بیماران تأکید کرد.

در این نشست، اعضای بورد تخصصی گوش و حلق و بینی کشور نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ارتقای آموزش تخصصی، بهبود کیفیت خدمات درمانی و توسعه ظرفیت‌های این حوزه مطرح کردند.

اعضای بورد در ادامه با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان خلیلی، از بخش گوش و حلق و بینی، اتاق‌های عمل، آمفی‌تئاتر و کتابخانه این مرکز آموزشی درمانی بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت‌های آموزشی، درمانی و برنامه‌های توسعه‌ای آن قرار گرفتند.

بازدید از بخش‌های مختلف مرکز کاشت حلزون شنوایی استان فارس و آشنایی با روند فعالیت‌های این مرکز نیز از دیگر برنامه‌های این هیئت در شیراز بود.