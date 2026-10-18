حجت‌الاسلام احد آزادی خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رفع کمبودهای حوزه ورزش در شهرستان ملایر با احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو داشتیم و ضمن ارائه مکاتبات رسمی و تشریح مطالبات ورزشی شهرستان ملایر، مصوبات لازم برای پیگیری تامین مالی تعدادی از پروژه‌های ورزشی ملایر را از وزیر ورزش و جوانان اخذ شد.

وی افزود: در نشست با وزیر ورزش با تاکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار توسعه فضاهای ورزشی و حمایت از ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی شهرستان از جمله اولویت‌های مهم مطالبات مردم ملایر عنوان شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این دیدار ضمن ارائه مکاتبات رسمی و درخواست‌های مشخص به وزیر ورزش و جوانان پنج مطالبه مهم ورزشی شهرستان ملایر مطرح و پیگیری شد که شامل تخصیص پنج قطعه چمن مصنوعی به روستاهای کمتر برخوردار ملایر، تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل استخر سرپوشیده آزادی ملایر، تجهیز ۲۰ خانه ورزش روستایی، بررسی ویژه طرح بازسازی و نوسازی ضلع جنوبی ورزشگاه تختی ملایر در قالب مشارکت و مولدسازی و شامل اختصاص اعتبارات حمایتی به هیئت‌های ورزشی شهرستان بود.

حجت الاسلام آزادی‌خواه ضمن تشریح ضرورت اجرای این طرح‌ها خواستار توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان ملایر و تسریع در تامین منابع مالی پروژه‌های اولویت دار شد و گفت: در نهایت از سوی وزیر ورزش و جوانان در خصوص بررسی و پیگیری تامین مالی تعدادی از پروژه‌های ورزشی شهرستان ملایر تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه این رخداد می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ارتقای سرانه فضاهای ورزشی و تقویت امکانات ورزش همگانی و قهرمانی در شهرستان باشد، تصریح کرد: این اقدامات در راستای جذب اعتبارات ملی، رفع محرومیت‌های زیرساختی و فراهم‌سازی فرصت‌های عادلانه ورزشی برای جوانان و ورزشکاران مناطق شهری و روستایی شهرستان انجام شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تخصیص پنج قطعه چمن مصنوعی به روستاهای کم برخوردار شهرستان ملایر، تامین اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل استخر سرپوشیده آزادی ملایر و تامین تجهیزات ۲۰ خانه ورزش روستایی را تحولی بزرگ در حوزه ورزش این شهرستان دانست.