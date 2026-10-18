سرهنگ حیدری: احداث کمربندی شرق به غرب بندرعباس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح یکشنبه با اشاره به وضعیت ترافیکی شهر بندرعباس، اظهار کرد: در حال حاضر برای انجام مأموریت و بازدید به شهرستان بستک رفته‌ام و بر اساس گزارشی که از مرکز کنترل ترافیک دریافت کردم، خوشبختانه ترافیک در شهر بندرعباس و سایر شهرهای استان روان است.

وی افزود: تنها گره ترافیکی که در مسیر مشاهده کردم، پیش از ورود به جاده و در ورودی شهر بندرعباس در اتوبان شهید رجایی به سمت صنایع غرب هرمزگان بود که ترافیک سنگین در محدوده‌ای حدود پنج کیلومتر شکل گرفته بود، اما گره ترافیکی نداشتیم و این وضعیت مقطعی است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با تأکید بر ضرورت احداث کمربندی شرق به غرب بندرعباس، بیان کرد: با توجه به شرایط موجود باید کمربندی از سمت شرق به غرب بندرعباس احداث شود تا این بار ترافیکی را تحمل کند، زیرا این محور کشش ترافیک سنگین صبحگاهی را ندارد.

حیدری با اشاره به مشاهده سه مورد واژگونی خودرو در مسیر بندرعباس تا نزدیکی بستک گفت: متأسفانه در مسیری که از بندرعباس حرکت کردم تا نزدیکی بستک سه مورد واژگونی خودرو مشاهده کردم که دلیل این حوادث رعایت نکردن قوانین و مقررات رانندگی و نداشتن گذشت است.

وی ادامه داد: چرا راننده باید به همین سادگی خودرو را واژگون کند و به خودش، خانواده‌اش و جامعه آسیب بزند، در حالی که با گذشت، حوصله، صبر و رعایت قوانین می‌تواند هم جان خود را حفظ کند و هم جان دیگران را در امان نگه دارد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان به همه رانندگان به ویژه رانندگانی که در پیچ‌ها و سرازیری‌ها و در شرایط خستگی رانندگی می‌کنند، توصیه کرد: حتماً مطابق مقررات رانندگی کنند از سرعت‌های غیرمجاز به ویژه در مسیرهای پیچ‌دار و سرازیری بپرهیزند و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا به خود و دیگران آسیب نرسانند.

حیدری با تأکید بر اینکه یک لحظه غفلت می‌تواند به پشیمانی یک عمر منجر شود، خاطرنشان کرد: هیچ وقت نباید از حق خود بگذریم، اما در رانندگی باید از حق خود بگذریم چرا که جان طرف مقابل، جان خودمان و سرنشینان در دستان ماست و اگر یک لحظه غفلت کنیم، قطعاً قابل جبران نخواهد بود.