توقیف شناور حامل ۳ هزار ثوب البسه قاچاق در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه در پی کسب خبری مبنی بر تردد یک فروند شناور متخلف در سواحل این شهرستان، بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از شناسایی و توقیف شناور موردنظر، در بازرسی از آن موفق شدند ۳ هزار ثوب البسه قاچاق را کشف و ضبط کنند و در این رابطه ۴ متهم دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه با اشاره به اینکه ارزش کالاهای مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مرزبانان با تشدید اقدامات کنترلی و نظارت مستمر بر سواحل، با قاچاق کالا برخورد قاطع خواهند کرد.