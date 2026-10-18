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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

توقیف شناور حامل ۳ هزار ثوب البسه قاچاق در بندرلنگه

توقیف شناور حامل ۳ هزار ثوب البسه قاچاق در بندرلنگه

بندرلنگه- فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه از توقیف یک فروند شناور حامل ۳ هزار ثوب البسه قاچاق به ارزش ۴۷ میلیارد ریال و دستگیری ۴ متهم در سواحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه در پی کسب خبری مبنی بر تردد یک فروند شناور متخلف در سواحل این شهرستان، بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از شناسایی و توقیف شناور موردنظر، در بازرسی از آن موفق شدند ۳ هزار ثوب البسه قاچاق را کشف و ضبط کنند و در این رابطه ۴ متهم دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه با اشاره به اینکه ارزش کالاهای مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مرزبانان با تشدید اقدامات کنترلی و نظارت مستمر بر سواحل، با قاچاق کالا برخورد قاطع خواهند کرد.

کد مطلب 6981210

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