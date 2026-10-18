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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

سرانه ورزشی دانش‌آموزان خوزستان به نیم مترمربع می‌رسد

سرانه ورزشی دانش‌آموزان خوزستان به نیم مترمربع می‌رسد

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با افزوده شدن ۸۰ فضای ورزشی به مدارس، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان خوزستان به نیم مترمربع خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر صبح امروز یکشنبه در آیین افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای اظهار کرد: فعالیت‌های تربیت‌بدنی باید در خدمت سلامت جسم و روان دانش‌آموزان باشد و برگزاری المپیادهای درون‌مدرسه‌ای نیز با هدف ارتقای نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی پیگیری می‌شود.

وی افزود: سلامت روان اگر از سلامت جسم مهم‌تر نباشد، کم‌اهمیت‌تر نیست و یکی از مطمئن‌ترین مسیرهای تقویت آن، توجه به سلامت جسمانی و مشارکت فعال در برنامه‌های ورزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز بیان کرد: ادای احترام به شهدا پای ثابت برنامه‌های فرهنگی این مجموعه است و در کنار بزرگداشت نام این عزیزان، ترویج سیره و فرهنگ ایثار را به عنوان یک مسئولیت جدی دنبال می‌کنیم.

علی‌فر با اشاره به اولویت‌های کلان نظام تعلیم و تربیت یادآور شد: تقویت هویت ملی بر مدار عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی به برنامه‌ها تعریف شده است و توسعه متوازن امکانات تربیت‌بدنی زمینه‌ساز تحقق این اهداف خواهد بود.

کد مطلب 6981214

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