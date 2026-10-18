به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر صبح امروز یکشنبه در آیین افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای اظهار کرد: فعالیت‌های تربیت‌بدنی باید در خدمت سلامت جسم و روان دانش‌آموزان باشد و برگزاری المپیادهای درون‌مدرسه‌ای نیز با هدف ارتقای نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی پیگیری می‌شود.

وی افزود: سلامت روان اگر از سلامت جسم مهم‌تر نباشد، کم‌اهمیت‌تر نیست و یکی از مطمئن‌ترین مسیرهای تقویت آن، توجه به سلامت جسمانی و مشارکت فعال در برنامه‌های ورزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز بیان کرد: ادای احترام به شهدا پای ثابت برنامه‌های فرهنگی این مجموعه است و در کنار بزرگداشت نام این عزیزان، ترویج سیره و فرهنگ ایثار را به عنوان یک مسئولیت جدی دنبال می‌کنیم.

علی‌فر با اشاره به اولویت‌های کلان نظام تعلیم و تربیت یادآور شد: تقویت هویت ملی بر مدار عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی به برنامه‌ها تعریف شده است و توسعه متوازن امکانات تربیت‌بدنی زمینه‌ساز تحقق این اهداف خواهد بود.