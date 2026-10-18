فارس و کسب رتبه نخست در سه دوره اجلاسیه نماز سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار جلال یارمحمدی با تشریح برنامه‌های چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه گفت: اجلاسیه امسال در سه حوزه تولید محصولات علمی و پژوهشی، تبلیغ و ترویج فرهنگ نماز و حوزه سربازان برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی این رویداد، تولید و تعمیق معنویت، ارتقای اقتدار معنوی و تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی از طریق اقامه باشکوه فریضه نماز است.

دبیر همایش استانی نماز سپاه فجر فارس با اشاره به عملکرد این مجموعه در دوره‌های گذشته بیان کرد: سپاه فجر فارس در سه دوره قبلی اجلاسیه نماز موفق به کسب رتبه نخست شده است.

یارمحمدی ادامه داد: این مجموعه امسال نیز در زمینه اقامه نماز، تولید محصولات فرهنگی و مرمت و بازسازی نمازخانه‌های رده‌های مختلف سپاه در سراسر استان، عملکرد قابل توجهی داشته است.

برگزاری همایش‌های شهرستانی با محوریت نماز

وی با اشاره به برگزاری همایش‌های شهرستانی نماز در فارس گفت: این برنامه‌ها با محوریت نواحی مقاومت بسیج و با شعار محوری «نماز منشأ تحول و نماد انسجام» در شهرستان‌های استان برگزار شده و طی آن از فعالان این عرصه تجلیل شده است.

دبیر همایش استانی نماز سپاه فجر فارس اضافه کرد: تألیفات، مقالات علمی و آثار رسانه‌ای ارزشمند پاسداران و سربازان نیز برای بررسی و ارزیابی به دبیرخانه چهارمین اجلاسیه در قزوین ارسال شده است.

تجلیل از فعالان نماز و خانواده شهدای جنگ رمضان

یارمحمدی با اشاره به برنامه‌های اجلاسیه استانی نماز فارس اظهار کرد: در این مراسم از فعالان اقامه نماز در میان خانواده‌ها، پاسداران و سربازان و همچنین صاحبان آثار برتر پژوهشی و رسانه‌ای با موضوع نماز تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تجلیل از خانواده‌های معزز دو تن از شهدای جنگ رمضان نیز از دیگر برنامه‌های این اجلاسیه است که با هدف پاسداشت مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های آنان انجام می‌شود.