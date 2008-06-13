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۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

جهرمی درگفتگو بامهر عنوان کرد:

تفاوت آمار وزارت کار با تامین اجتماعی درباره حوادث ناشی از کار

تفاوت آمار وزارت کار با تامین اجتماعی درباره حوادث ناشی از کار

وزیر کار و امور اجتماعی از تفاوت آمار حوادث ناشی از کار بین وزارتخانه متبوعش با سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: بر اساس آمار این وزارتخانه، سال گذشته حوادث حین کار 4 درصد کاهش داشته است.

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر از متفاوت بودن آمار کارگران حادثه دیده در زمان کار وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: در آمار سازمان تامین اجتماعی هر کارگری که به دلایل مختلف حتی جدا از کار دچار حادثه شود جزء نیروی کار یا کارگر حادثه دیده محسوب می شود در صورتی که آمار ما فقط مربوط به کارگران حادثه دیده حین کار است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی به دلیل تامین شرایط بازنشستگی و از کار افتادگی کارگران آمار خود را به نحو دیگری تنظیم می کند. جهرمی همچنین از کاهش حوادث حین کار در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته حوادث حین کار در کارخانه ها و یا کارگاهها 4 درصد کاهش یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد با کمیته هایی که برای حفاظت از نیروی کار در کارخانجات طی سال جاری ایجاد شده حوادث ناشی از کار سیر نزولی داشته باشد. وزیر کار و امور اجتماعی همچنین آموزش برای کاهش حوادث حین کار را از دیگر برنامه های وزارتخانه متبوعش در سال جاری اعلام کرد.

کد مطلب 698122

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