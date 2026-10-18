محمدحنیف سپاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای توسعه محصولات باغی و تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی، یک هکتار از گلخانه‌های این شهرستان به‌صورت آزمایشی به کشت موز اختصاص یافته است که اکنون بوته‌های آن به مرحله گل‌دهی و آستانه برداشت محصول رسیده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی سیب‌وسوران، افزود: این طرح در روستای مرادآباد از بخش مرکزی شهرستان و با سرمایه‌گذاری هوشنگ هیبت‌زهی، کشاورز و سرمایه‌گذار بومی، اجرا شده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه توسعه کشت محصولات گرمسیری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی منطقه را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش کارشناسان این مجموعه در راهنمایی کشاورزان و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، مشارکت در تولید، افزایش ظرفیت داخلی و حرکت به سمت خودکفایی در تولید موز و سایر محصولات استوایی است.

سپاهی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه کشاورزی شهرستان دارد، گفت: طی سه سال اخیر، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شهرستان انجام شده که این سرمایه‌گذاری‌ها بدون استفاده از تسهیلات بانکی بوده است. زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش برای علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی داخل و خارج از شهرستان نیز فراهم است.

ضرورت حمایت مسئولان از کشاورزان بومی

در همین حال، هوشنگ هیبت‌زهی، کشاورز بومی این گلخانه، با اشاره به نزدیک‌شدن زمان برداشت موزها اظهار کرد: برای دستیابی به محصولی با کیفیت و وزن مناسب، سه ماه حساس پیش از برداشت باقی مانده است و در این مدت باید شرایط لازم برای رشد، وزن‌گیری و رنگ‌گیری میوه فراهم شود.

وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت موردنیاز گلخانه افزود: با وجود اهمیت تأمین به‌موقع سوخت در این مرحله حساس، سوخت موردنیاز در مهرماه تأمین نشد و این موضوع می‌تواند روند نگهداری و تکمیل رشد محصول را با دشواری مواجه کند.

اجرای این طرح آزمایشی در سیب‌وسوران، علاوه بر ایجاد زمینه برای تولید یکی از میوه‌های پرمصرف و ارزشمند گرمسیری، می‌تواند تجربه‌ای برای توسعه کشت موز در گلخانه‌های جنوب شرق کشور و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منطقه باشد.