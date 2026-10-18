۱۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت تأمین مالی برای تولید در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح یکشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی بیرجند، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی برای ایجاد واحدهای فرآوری، افزایش ارزش افزوده محصولات و توسعه بازارهای فروش فراهم کرده است.

وی با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در زمینه فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی افزود: این مجموعه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، محصولات متنوعی را در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه می‌کنند و استقبال مصرف‌کنندگان از تولیدات آن‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت بازار برای توسعه این فعالیت‌هاست.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت یکی از واحدهای بازدیدشده در زمینه فرآوری و بسته‌بندی عناب، بیان کرد: عرضه این محصول راهبردی استان در قالب‌های متنوع، اقدامی ارزشمند برای معرفی بهتر محصولات کشاورزی، ارتقای کیفیت عرضه و افزایش ارزش اقتصادی تولیدات بومی است.

هاشمی همچنین در بازدید از واحد فعال در زمینه خشک‌کردن و فرآوری محصولاتی از جمله گوجه‌فرنگی، زرشک، سیب و موز، تنوع محصولات قابل فرآوری در استان را فرصتی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید دانست و گفت: حمایت از این واحدها می‌تواند به رونق تولید، افزایش ارزش افزوده و تقویت حضور محصولات استان در بازارهای مصرف کمک کند.

اشتغال بانوان؛ دستاورد واحدهای تولیدی

وی اشتغال بانوان در واحدهای بازدیدشده را از نکات قابل توجه این بازدیدها برشمرد و افزود: بخش قابل توجهی از نیروی انسانی این مجموعه‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند که تعدادی از آنان از طریق بهزیستی معرفی شده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از سرمایه‌گذاران این واحدها به دلیل فراهم کردن زمینه اشتغال بانوان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و بانوان نیازمند حمایت اجتماعی، تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای این گروه‌ها، علاوه بر توانمندسازی اقتصادی و افزایش استقلال مالی آنان، در ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد.

احداث ۱۵ واحد کارگاهی کوچک در شهرک صنعتی بیرجند

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های تولید در شهرک صنعتی بیرجند اظهار کرد: سال گذشته ۱۵ واحد کارگاهی کوچک احداث و به‌صورت امانی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت تا زمینه استقرار و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و توسعه ظرفیت تولید فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به درخواست تولیدکنندگان برای تأمین تسهیلات، بر پیگیری مطالبات واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: از محل اعتبارات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در سفر رئیس‌جمهور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت تأمین مالی برای استان در نظر گرفته شده است که بخشی از آن پرداخت شده و پرداخت بخش دیگری نیز در حال پیگیری است.

استاندار خراسان جنوبی تأمین سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را از الزامات استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و تثبیت اشتغال دانست و افزود: درخواست‌های فعالان این بخش باید در چارچوب ضوابط و اولویت‌های حمایتی بررسی شود.

حرکت واحدهای تولیدی به سمت دانش‌بنیان شدن

هاشمی در پایان، اخذ مجوز از پارک علم و فناوری برای یکی از مجموعه‌های بازدیدشده را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: حرکت واحدهای تولیدی به سمت دانش‌بنیان شدن، استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری و به‌کارگیری روش‌های نوین فرآوری، می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه پایدار صنعت استان کمک کند.

وی تأکید کرد: تداوم بازدیدهای میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با تولیدکنندگان، زمینه شناسایی موانع، پیگیری مطالبات و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای حمایت از سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.