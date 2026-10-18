به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، در کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه، با تأکید بر اهمیت تأمین غذای سالم و رعایت استانداردهای امنیت غذایی، گفت: توجه به کیفیت مواد غذایی و عوامل مؤثر بر سلامت آن‌ها، نقش اساسی در حفظ سلامت جامعه دارد و نظارت بر فرآیند تولید و عرضه مواد غذایی باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به احتمال ورود ترکیبات ناخواسته و زیان‌آور به چرخه تولید و مصرف مواد غذایی افزود: کنترل عوامل آسیب‌رسان و بررسی ترکیبات موجود در محصولات غذایی، از الزامات اساسی تأمین سلامت عمومی است و این موضوع باید در تمام مراحل زنجیره تولید و عرضه مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه و منابع انسانی سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت نظارت بر مصرف سموم در فعالیت‌های کشاورزی گفت: استفاده از سموم در تولید محصولات کشاورزی باید با رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای مربوطه انجام شود؛ چراکه بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

شهابی‌مجد با تأکید بر ضرورت بررسی تخصصی این مسائل تصریح کرد: نظارت مستمر بر زنجیره تولید مواد غذایی و شناسایی عوامل زیان‌آور، زمینه کنترل خطرات احتمالی و پیشگیری از آسیب به سلامت مردم را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه سلامت انسان تحت تأثیر عوامل متعدد و به‌هم‌پیوسته قرار دارد، خاطرنشان کرد: تحقق سلامت عمومی نیازمند مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های مختلف است و وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط با محیط زیست، هر یک در بخش‌هایی از این زنجیره مسئولیت دارند.

معاون توسعه و منابع انسانی سازمان غذا و دارو افزود: همکاری مؤثر میان دستگاه‌های مسئول و اجرای دقیق وظایف هر بخش، نقش مهمی در کنترل عوامل تهدیدکننده سلامت و پیشگیری از مخاطرات مرتبط با تولید و عرضه مواد غذایی دارد.

شهابی‌مجد با تأکید بر پایبندی کامل به الزامات سلامت اظهار کرد: در مسیر صیانت از سلامت مردم، هیچ‌یک از استانداردها و ضوابط مؤثر بر سلامت مصرف‌کنندگان نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا پیامدهای بی‌توجهی به این الزامات در نهایت متوجه سلامت جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به نقش سازمان غذا و دارو در نظارت بر کالاهای سلامت‌محور تأکید کرد: دستیابی به اهداف سلامت‌محور با اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست و به برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و همکاری هماهنگ دستگاه‌های مسئول نیاز دارد تا عوامل زیان‌آور در زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی کنترل و سلامت مردم صیانت شود.