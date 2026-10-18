به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکایی‌فر با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های اقتصادی محلات و بهره‌گیری از مشارکت مردم در فرایند توانمندسازی اظهار داشت: توسعه صندوق‌های تأمین مالی خرد در بستر طرح سلام، گامی در جهت تسهیل دسترسی به منابع مالی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی محلی و فراهم‌سازی زمینه شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای خرد است.

وی افزود: در رویکرد محله‌محور طرح سلام، ساکنان محلات صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه نقش محوری در شناسایی ظرفیت‌ها، حل مسائل محلی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دارند. ازاین‌رو، تقویت سازوکارهای تأمین مالی خرد می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در محلات را فراهم کند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت پیوند میان توانمندسازی اقتصادی و مشارکت اجتماعی تصریح کرد: شکل‌گیری صندوق‌های تأمین مالی خرد در محلات و کانون‌های طرح سلام، با هدف تقویت ظرفیت‌های اقتصادی محلی و حمایت از مسیرهای ایجاد درآمد و اشتغال دنبال می‌شود.

ذکایی‌فر خاطرنشان کرد: راه‌اندازی ۷۲ صندوق تأمین مالی خرد در سال جاری، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب طرح سلام است که با رویکرد توسعه محله‌محور، تقویت مشارکت مردمی و فراهم‌سازی زمینه توانمندسازی اقتصادی دنبال خواهد شد.