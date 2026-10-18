حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (یکشنبه) تا پایان هفته جاری، غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در اواسط روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبجگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کارشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه طی این مدت بصورت پراکنده و موقت، با رشد ابر ( غالباً در بخشهایی از جنوب، نوار شرقی و ارتفاعات استان)، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، احتمال وقوع ناپایداری های جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کارشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.