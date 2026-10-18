مجوز خروج از کشور متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه اینترنتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه، حسین زاهدی، اظهارکرد: در راستای گسترش خدمات غیرحضوری ، تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست های مشمولان، مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه از مهرماه سال جاری فقط به صورت اینترنتی صادرمی شود.

وی گفت: آن دسته از متعهدین قوه قضاییه و آموزش و پرورش که درخواست خروج از کشور برای سفرهای زیارتی و سیاحتی را دارند ، می بایست با ورود به پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.irود انتخاب درگاه خدمات الکترونیک، وارد سامانه ی سخا شده و با ثبت درخواست در این سامانه و پرداخت هزینه خدمات و تایید از سوی آموزش و پرورش ویا قوه قضاییه در سامانه سخا، وثیقه لازم را با توجه به نوع سفر خود پرداخت کرده و در نهایت مجوز خروج از کشور صادر می شود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: آن دسته از متعهدین خدمت که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده ، می توانند برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند.