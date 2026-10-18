تقویت سرمایه اجتماعی استان سمنان با ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان صبح یکشنبه پیامی را درباره هفته تربیت بدنی و ورزش صادر کرد و در آن نوشت: ورزش زبان مشترک همدلی، نماد پویایی و نشاط اجتماعی و بستری ارزشمند برای پرورش نسلی توانمند، امیدوار و برخوردار از روحیه تلاش، خودباوری و مسوولیت‌پذیری است

استاندار سمنان ضمن تبریک هفته ورزش به ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش استان نوشت: بی‌تردید، توسعه ورزش و ترویج فرهنگ فعالیت بدنی، نقشی اساسی در ارتقای سلامت جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و پیشرفت همه‌جانبه کشور دارد.

استاندار سمنان در ادامه این پیام می‌افزاید: فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش و ۲۶ مهرماه «روز تربیت بدنی و ورزش» فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش‌های ارزشمند ورزشکاران، قهرمانان، مربیان، پیشکسوتان، داوران، مدیران و تمامی فعالان این عرصه است که با همت و تلاش خستگی‌ناپذیر خود، پرچم افتخار و سربلندی ایران عزیز را در میدان‌های ورزشی به اهتزاز درمی‌آورند.

کولیوند ادامه داد: استان سمنان با برخورداری از سرمایه انسانی ارزشمند، استعدادهای درخشان ورزشی و ظرفیت‌های گسترده در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی، می‌تواند با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و حمایت از جوانان مستعد، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گسترش نشاط اجتماعی و پرورش قهرمانان آینده بردارد.

او در خاتمه نوشت: استان سمنان با برخورداری از سرمایه انسانی ارزشمند، استعدادهای درخشان ورزشی و ظرفیت‌های گسترده در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی، می‌تواند با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و حمایت از جوانان مستعد، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گسترش نشاط اجتماعی و پرورش قهرمانان آینده بردارد.