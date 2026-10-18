فارس برای مدیریت پایدار منابع آب استان برنامه جامع تدوین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری با اشاره به تدوین طرح مدیریت جامع منابع آب استان گفت: این طرح با هدف مدیریت یکپارچه منابع آبی و دستیابی به آینده‌ای پایدار تدوین شده و تلاش دارد با اتکا به داده‌های علمی، فناوری‌های هوشمند و تصمیم‌سازی آگاهانه، زمینه صیانت از منابع آب استان را فراهم کند.

وی خشکسالی‌های مستمر، افت آبخوان‌ها، کسری مخازن، کاهش کمی و کیفی منابع آب سطحی و نگرانی درباره تأمین پایدار آب را از مهم‌ترین دلایل تدوین این طرح برشمرد و افزود: محدودیت منابع آب در کنار تعدد بهره‌برداران در بخش‌های کشاورزی، صنعت، محیط زیست، مصارف خانگی و شهرداری‌ها، ضرورت مدیریت یکپارچه و اولویت‌بندی مصارف را دوچندان کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به پشتوانه علمی و کارشناسی این طرح گفت: فرایند مطالعاتی طرح مدیریت جامع منابع آب استان از شهریورماه ۱۴۰۲ و پیش از الزام برنامه هفتم توسعه آغاز شد و بیش از ۴۰ هزار نفرساعت کار کارشناسی برای تدوین آن انجام گرفته است.

بدری با بیان اینکه ابعاد مختلف طرح مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است، افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس نیز در پایش کارشناسی این طرح نقش داشته و برای تدوین آن از مطالعات بومی و بین‌المللی، داده‌های علمی و آماری و دیدگاه‌های جوامع محلی و دانشگاهیان استفاده شده است.

وی مشارکت دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاه، کشاورزان، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر گروه‌های مرتبط را از ویژگی‌های این فرایند دانست و بر ضرورت تداوم همکاری بین‌بخشی برای اجرای اثربخش برنامه‌های مدیریت منابع آب تأکید کرد.

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی فارس با اشاره به استفاده از ابزارهای علمی در تدوین این طرح اظهار کرد: برای نخستین‌بار در این فرایند از مدل جهانی WEAP بهره گرفته‌ایم که امکان بررسی سناریوهای مختلف مدیریت منابع و مصارف آب را فراهم می‌کند.

بدری، ایجاد سامانه ملی حسابداری آب و محاسبه دقیق منابع و مصارف را از الزامات مدیریت کارآمد آب دانست و افزود: پشتوانه اطلاعاتی و آماری طرح قابل استناد است و جلسات منظمی با ذی‌نفعان طی دو سال اخیر برای بررسی ابعاد مختلف آن برگزار شده است.

وی ادامه داد: امکان شبیه‌سازی سناریوهای متنوع و اتصال برنامه به رصدخانه هوشمند آب نیز در این طرح پیش‌بینی شده است تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق‌تر و ارزیابی پیامدهای گزینه‌های مختلف انجام شود.

اجرای سناریوها نیازمند بررسی عملیاتی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به پیش‌بینی سناریوهای مختلف در طرح جامع مدیریت منابع آب استان گفت: بررسی عملیاتی این سناریوها یک دوره کشاورزی به طول می‌انجامد و ارزیابی نتایج آن می‌تواند در انتخاب راهکارهای مناسب برای مدیریت منابع و مصارف آب مؤثر باشد.

بدری با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب اظهار کرد: اختلاف بهره‌وری اقتصادی آب در ایران و جهان، ضرورت اتخاذ سیاست‌های بالادستی برای اصلاح مصرف و ارتقای بهره‌وری منابع را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر تعادل‌بخشی، مدیریت یکپارچه، بهره‌وری و حکمرانی آب افزود: تحقق اهداف این برنامه نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت همه بخش‌های مرتبط با منابع آب است.

آینده پایدار آب در گرو تصمیم‌سازی هوشمند

بدری با قدردانی از حمایت استاندار فارس و همکاری دستگاه‌ها و کارشناسان در تدوین این طرح، حفظ منابع آبی را وابسته به تصمیم‌سازی‌های سنجیده و راهبردی دانست و گفت: آینده پایدار در مدیریت منابع آب با داده‌های دقیق، فناوری هوشمند و تصمیم‌سازی آگاهانه امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: طرح مدیریت جامع منابع آب فارس می‌تواند با ایجاد زمینه همکاری میان ذی‌نفعان مختلف، به مدیریت هماهنگ منابع و مصارف آب و صیانت از منابع آب و انرژی استان کمک کند.